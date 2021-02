Resultat før skatt i SR-Bank 1821 millioner kroner i 2020

SR-Bank fikk et resultat før skatt på 1821 millioner kroner i 2020. For fjerde kvartal var resultatet før skatt 705 millioner kroner.

Benedicte Schilbred Fasmer startet i stillingen som konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank ved årsskiftet.

Dag-Henrik Fosse

Kontrasten fra 2019 til 2020 er stor. For ett år siden la Sparebank 1 SR-Bank frem sitt beste resultat noensinne. I 2019 var resultat før skatt 3,8 millioner kroner. Pilene pekte oppover, og optimismen var stor.

Men bare en måned seinere kom regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i landet siden krigen. Grepene som ble tatt, stengte Norge ned, og koronapandemien la en kraftig demper på store deler av næringslivet.

Halvert resultat

Resultatet til Sparebank 1 SR-Bank er nesten halvvert og redusert med nær 2 milliarder kroner (1996 millioner kroner) fra 2019 til 2020.

Men resultat før skatt er bedre i fjerde kvartal 2020 enn året før. I fjerde kvartal oppnådde SR-Bank et resultat før skatt på 705 millioner kroner, mor 626 millioner kroner for samme kvartal året før.

Fjerde kvartal preges av vekst, god lønnsomhet, effektiv drift og lavere nedskrivninger enn fjorårets ni første måneder, skriver banken i en melding.

– Krevende koronaår

– Vi har lagt bak oss et krevende år på en meget god måte. Det har også flertallet av våre kunder klart.

Vi står godt rustet til å kunne bidra til et nært og godt

samarbeid med våre kunder for fortsatt å kunne håndtere konsekvensene av koronapandemien, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.

Flere av våre

kunder forventer høyere aktivitet i året som ligger foran oss, noe som signaliserer en gryende optimisme, sier hun.

Utlånsvekst

- Lave boliglånsrenter og tilskuddsordninger for bedrifter, som er rammet av fall i omsetning, har

demmet opp for en økonomisk nedtur som kunne ha blitt større. Både i kvartalet og for året samlet sett,

har utlånsveksten til privatmarkedet vært god, mens den er tilnærmet uforandret for utlån til

bedriftsmarkedet, sier Benedicte Schilbred Fasmer.

Driftskostnadene for konsernet i fjerde kvartal 2020 ble 629 millioner kroner, ned fra 678

millioner kroner i samme periode i 2019.

Driftskostnadene for året ble 2386 millioner kroner, noe

som er en forbedring på 92 millioner kroner sammenlignet med 2019. Deler av denne reduksjonen

kan tilskrives effekter av Covid-19 tiltak, som på flere områder har ført til lavere aktivitet. I tillegg

er effektiviteten økt, skriver banken.

Nedskrivning over 2 milliarder

Nedskrivningene på utlån og garantier var på 270 millioner kroner i fjerde kvartal 2020 mot 139 millioner kroner i samme kvartal i 2019, og 369 millioner kroner i forrige kvartal. Samlede nedskrivninger for året

endte på 2030 millioner kroner.

Allerede første kvartal i året som gikk tok banken høyde for at koronakrisen ville ramme næringslivskunder hardt, og satte av 560 millioner kroner til tap. I fjor sommer, tre uker før resultatet for andre kvartal skulle legges frem, sendte SR-Bank ut et resultatvarsel om nedskrivninger på utlån på 830 millioner kroner.

– Vi sender ut resultatvarsel for at tallene er vesentlig større enn normalt, sa daværende administrerende direktør Arne Austreid i SR-Bank. Betydelig oljeprisfall rammet særlig rederier og oljeserviceselskap, og den negative utviklingen fortsatte i tredje kvartal.

Første kvartal i 2020 var resultat før skatt 247 millioner kroner for SR-Bank, mer enn 1 milliard lavere enn samme periode i 2019.

Ved utgangen av tredje kvartal var resultat før skatt 1,12 milliarder kroner mot 3,2 milliarder etter tredje kvartal året før. Koronapandemien hadde hovedårsaken til resultatfallet på over 2 milliarder kroner

