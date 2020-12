Oslo Børs har lagt coronanedturen bak seg: Steg til ny rekord

Den norske børsen har hengt etter markedene i Sverige, Danmark og USA, men fredag var det duket for en ny bestenotering også her hjemme.

REKORD: Oslo Børs steg til ny rekord fredag. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Oslo Børs avsluttet handelsdagen med en oppgang på 0,88 prosent til 950,50 poeng fredag.

Det markerer en ny bestenotering for det norske markedet, som har hentet inn hele årets coronatap pluss litt til.

Oslo Børs falt fra over 940 poeng i januar til 636 poeng på det laveste i mars, før stemningen begynte å snu igjen.

Den norske børsen har imidlertid hengt etter flere andre markeder. Børsen i Sverige satt nye rekorder tidligere i november, mens det danske markedet var tilbake på toppnivå allerede i sommer.

I USA har børsrekordene kommet på løpende bånd gjennom høsten.

Vendepunktet

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank mener et vendepunkt kom da sentralbankene og offentlige myndigheter trådte til med massive støttepakker for å redde økonomiene.

– Det bidro til at stemningen i markedene snudde, sier han til E24.

Da markedene begynte på stige igjen var det først store teknologiselskaper, farmasi og selskapet som Amazon som fikk et løft, mens sektorer som finans og energi, som er store på Oslo Børs, hang etter, påpeker Lie.

– Det vitner om at investorene ganske lenge var forsiktige med såkalte sykliske aksjer, som er avhengige av en bedring i økonomien.

Med bedring i økonomien og positive vaksinenyheter har imidlertid finans og energi fått et oppsving, spesielt i det siste, som har vært positivt for Oslo Børs, ifølge Lie.

– Det var først i november, etter tre mandager på rad med positive vaksinenyheter at investoren virkelig fikk øynene opp igjen for energi og finans. Det har vært forløsende for Oslo Børs, sier han.

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank. Vis mer byoutline Cicilie S. Andersen/E24

– Skal være forsiktig

– Markedet har kommet veldig høyt. Og det er sårbart for renter, noe det ikke har vært på denne siden av 2000-skiftet, sier sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets.

Det var tidligere en 20 års periode der markedet var veldig renteavhengig, og nå er det igjen sentralbanken som styrer aksjemarkedet, ifølge Hermanrud.

Han kommer med en advarsel om markedet.

– Man skal være forsiktig nå. Alle tradisjonelle mål sier at det er dyrt. Aksjer er det beste av dårlige alternativer. Vi priser inn bra vekst i økonomien og lave renter, men så lenge det holder er det mer å gå på.

Publisert: Publisert: 18. desember 2020 16:28 Oppdatert: 18. desember 2020 16:46