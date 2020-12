Tungt oljeprisfall i løpet av natten

På tross av en endelig avklaring på coronakrisepakken i USA, faller oljeprisen tungt etter en ny variant av coronaviruset har spredd seg i Storbritannia. - Investorenes rosenrøde forventninger til 2021 har plutselig forsvunnet, sier sjefanalytiker.

Oljeprisen faller mandag morgen. Vis mer byoutline HO / KERR-MCGEE

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Mandag morgen er prisen for nordsjøoljen ned 3,14 prosent for dagen til 50,66 dollar fatet. Det er over 1,64 dollar lavere enn på fredag.

Da oljehandelen startet ved midnatt falt prisen markant, og fallet har tiltatt gjennom natten.

Ny coronavirusvariant

I Storbritannia har det spredd seg en ny og mer smittsom variant av coronaviruset. Det har ført til at en rekke land har innført reisebegrensninger fra Storbritannia.

– En ny variant og reiserestriksjoner utløste frykt for en tregere økonomisk utvikling, noe som fikk investorer til å selge seg ut av posisjonene sine, sier sjefanalytiker Kazuhiko Saito ved meglerhuset Fujitomi Co til Reuters.

– Oljemarkedet har vært i en positiv utvikling den siste måneden. Markedet har ignorert negative faktorer midt i en optimisme om at en vaksine vil skyte fart på global vekst, men investorenes rosenrøde forventninger til 2021 har plutselig forsvunnet, sier Saito.

Nye reiserestriksjoner

Den nye varianten av coronaviruset kan være opptil 70 prosent mer smittsom enn den vanlige.

– Dette sprer seg svært raskt. Så langt er det ikke noe som tyder på at viruset er mer dødelig enn den gamle varianten eller at vaksinen ikke vil være effektiv mot det, sa statsminister Boris Johnson lørdag.

I løpet av helgen har en rekke land innført strammere begrensninger for reisende fra Storbritannia. Blant annet Sverige, Frankrike, Tyskland, Bulgaria, Irland og Saudi-Arabia har innført restriksjoner på innreise fra landet.

Les også Høie vurderer strengere tiltak for å stanse ny britisk virusvariant

Ny krisepakke i USA

Etter måneder med forhandlinger kom politikere i den amerikanske Kongressen endelig til enighet natt til mandag. Økonomien i USA får nesten 900 milliarder dollar i etterlengtet hjelp.

I tillegg til midler til vaksinedistribusjon, kulturnæringen, undervisningssektoren og husleiestøtte, inneholder pakken en engangsutbetaling til innbyggerne, såkalte «helikopterpenger».

De fleste amerikanere får en sjekk på 600 dollar. Arbeidsløse får 300 dollar ekstra i uka i 10 uker. Næringslivet skal på sin side få krisehjelp til en verdi av 300 milliarder dollar.

Pakken har en verdi på om lag 900 milliarder dollar, tilsvarende drøyt 7.730 milliarder kroner. Til sammenligning er det norske statsbudsjettet på 1.443 milliarder kroner.

Les også Kongressen er enig om coronakrisepakke

Blandet i Asia

I Asia starter børsene uken med sprikende utvikling.

Slik ser børsene i Asia og stillehavsregionen ut i 6-tiden mandag:

Nikkei 225 i Tokyo ned 0,34 prosent

Hang Seng i Hongkong ned 0,21 prosent

Kospi i Seoul opp 0,01 prosent

Shanghai Composite opp 0,58 prosent

FTSE Straits Times i Singapore ned 0,21 prosent

ASX 200 i Sydney ned 0,11 prosent

Etter å ha nådd nytt rekordnivå før helgen, faller brede samleindeksen MSCI for Asia utenom Japan med 0,27 prosent i morgentimene mandag.

Les også EU-topp: En brexit-avtale kommer ikke på plass i år

Publisert: Publisert: 21. desember 2020 06:46