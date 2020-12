Ellevill Norwegian-oppgang på Børsen: – Det er et mysterium

Norwegian-aksjen steg 90 prosent på det meste torsdag formiddag. – Folk vinner i lotto også, men her skal aksjen i null, sier forvalter.

AKSJEEKSPERT: Robert Næss skjønner lite av oppgangen i Norwegian-aksjen. Vis mer byoutline Eivind Senneset

Asgeir Aga Nilsen

Tyra Kristiansen Stave

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Oppdatert med sluttkurs klokken 16.30: Norwegian-aksjen steg 71,37 prosent torsdag.

Til tross for at Norwegian er under konkursbeskyttelse i Irland og i Norge stiger aksjen kraftig på Oslo Børs torsdag.

På det meste var kursen opp 90 prosent, før oppgangen dempes til rundt 60 prosent.

Forvalter Robert Næss i Nordea sliter med å forstå oppgangen.

– Det er et mysterium. Det er lett å si at noen aksjer som Tesla er for høyt priset, og da kan du på en eller annen måte forklare det gitt at helt ekstreme ting skjer.

– Men Norwegian er under konkursbehandling. Poenget er at selskapet desperat trenger penger. De har meddelt at de trenger penger, og det jobber de sikkert med. Men jeg vil tippe at hvis det kommer inn nye aksjonærer så vil de sette to krav. Det ene kravet er at långivere må ta et tap og det andre er at dagens aksjekurs for praktiske formål blir satt til null, sier han.

Les også Norwegian søker konkursbeskyttelse også i Norge

– Her skal aksjen i null

Handelen i aksjen ble stanset i 11-tiden da aksjen steg over 60 prosent.

En mekanisme i Oslo Børs’ nye handelssystem gjør at handelen stanses midlertidig når kursutslagene blir veldig store. Da det ble handel i aksjen igjen noen minutter senere steg aksjen 76 prosent.

Oppgangen i Norwegian-aksjen sender børsverdien til 3,6 milliarder kroner for øyeblikket.

Les også Retten om Norwegian: – Har alvorlige økonomiske problemer

Det følger en oppgang på 35 prosent onsdag, ni prosent tirsdag og tre prosent mandag. Siden Norwegian søkte om konkursbeskyttelse i Irland har kursen steget rundt 90 prosent.

– Folk vinner i lotto også, men her skal aksjen i null. Det kan være noen synes det er gøy å trade i aksjen, men å gå inn og kjøpe og bli værende, det greier jeg heller ikke å forklare, sier Næss.

Leasingselskapene, som ufrivillig ble de største aksjonærene etter den forrige redningen av Norwegian i våres, har solgt seg kraftig ned.

Småsparere i både Norge og Sverige har derimot kjøpt seg kraftig opp.

Hos nettmegleren Avanza i Sverige har Norwegian blitt den mest populære utenlandske aksjen. 52.785 kunder eier tidligere denne uken aksjen, mens tallet var 1.866 i januar.

Også flere titalls tusen Nordnet-kunder er inne i aksjen.

– Jeg skjønner ingenting av oppgangen. Det er mye trading i aksjen og det kan være vi ser en selvforsterkende profeti. Når noen ser at aksjen går opp så hiver flere seg på, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

– Er det lurt å kjøpe Norwegian-aksjer nå?

– Nei, det er ikke smart. Selskapet er i en konkursprosess, og man vet ennå ikke hvordan selskapet vil se ut når de er ferdig i den prosessen. Det er ekstremt høy risiko.

KRISE: Norwegian kjemper for å unngå konkurs. Vis mer byoutline JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

Kjemper for å unngå konkurs

Norwegian har de siste dagene tatt flere grep i kampen for å overleve, etter at passasjertallet har sviktet som følge av reiserestriksjonene under pandemien – en krise som rammer hele luftfarten.

Tirsdag fikk flyselskapet innvilget konkursbeskyttelse i Norge, dagen etter at domstolen i Irland ga beskyttelse for flere irske datterselskaper og det norske morselskapet.

Dette gir Norwegian flere måneders pusterom til å sy sammen redningspakken, men er ingen garanti for at selskapet overlever.

Aksjonærene i Norwegian skal 17. desember ta stilling til flyselskapets redningsplan, den andre på et drøyt halvår. Den innebærer at investorer skal skyte inn inntil fire milliarder i kapital, mens kreditorer enda en gang skal gjøre om gjeld til aksjer.

Prosessen innebærer vanligvis at dagens aksjer blir lite verdt, fordi aksjeantallet øker dramatisk når ny kapital kommer inn og gjeld blir gjort om til aksjer.

Publisert: Publisert: 10. desember 2020 12:09 Oppdatert: 10. desember 2020 16:30

Her kan du lese mer om Norwegian Oslo Børs Flyselskaper Fly Konkursbeskyttelse Luftfart