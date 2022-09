Tidligere Danske Bank-sjef mener Baltikum og Estland var et «ubetydelig» forretningsområde

LYNGBY (E24:) Oljefondet og en lang rekke andre investorer har saksøkt den tidligere Danske Bank-sjefen Thomas Borgen for milliarder etter hvitvaskingsskandalen.

Tidligere Danske Bank-sjef Thomas Borgen på vei inn i rettsalen i Danmark mandag morgen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nordmannen Thomas Borgen forklarer seg i retten i den danske byen Lyngby utenfor København der E24 er tilstede mandag.

Det gjør han etter å ha blitt saksøkt for 2,5 milliarder danske kroner.

Beløpet tilsvarer 3,45 milliarder kroner med dagens kurs.

Les på E24+ Edvard (73) trosser ekspertenes råd: Handler kun i favorittaksjen sin

På spørsmål fra sin advokat Peter Schradieck om betydningen av Baltikum og Estland for Danske Bank og for toppsjefen svarer Borgen følgende.

– Det var helt ubetydelig for en CEO (toppsjef, journ. anm).

Omsetningen og inntjeningen av bankens virksomhet i disse landene var kun en brøkdel av Danske Banks totale virksomhet, argumenterer Borgen.

Hvitvaskingsrisiko

Borgens advokat spør også om Baltikum og Estland var et særlig fokus, der Borgen avkrefter at disse landene var et viktig fokus for banken.

Borgen viser til at toppledelsen i større grad vektla andre områder, deriblant utfordringer banken skal ha hatt i Irland etter et oppkjøp.

Advokaten viser også til dokumenter som viser diskusjon om at banken i sin tid skulle utvide til Estland. Her vektlegger advokaten og Borgen at det fremgår av dokumentasjonen at det ble påpekt at ekspansjonen ikke må gå på bekostning av hvitvaskingsrisiko.

Les på E24+ Har gitt ekskonen enda en luksusbolig

– Jeg fikk en mail fra direktøren for baltiske aktiviteter, som spør om de kan utvide sine aktiviteter i Estland. Da svarer jeg at det må du gjerne, bare det ikke går på bekostning av «compliance»-risiko (etterlevelse, journ. anm.), sier Borgen.

Blant saksøkerne er det norske Oljefondet, som har det største kravet. Ifølge den danske avisen Børsen er Oljefondets krav på 1,28 milliarder danske kroner.

Kjernen i saken er om hvorvidt den tidligere toppsjefen for en av Nordens største banker har erstatningsansvar overfor aksjonærer som mener de har tapt penger på hvitvaskingsskandalen.

Thomas Borgen Født 1964 i Sarpsborg.

Var sjef i Fokus Bank fra 2000 til 2009 og Danske Bank fra 2013 til 2018.

Trakk seg fra stillingen som toppsjef i Danske Bank som følge av hvitvaskingsskandalen i Baltikum.

Er i dag spesialrådgiver for det norske oppkjøpsfondet Reiten & Co, en stilling han har hatt siden 1. januar 2021.

Har begynt på en doktorgrad ved Handelshøyskolen BI, der han forsker på implementering av forretningsstrategier.

Han er også styreleder i Kongsberg Digital. Vis mer

Mener de ble villedet

Det er rådgivningsselskapet Deminor som har saksøkt Borgen, på vegne av 155 investorer. De mener at investorene ble villedet i flere år frem til saken ble kjent i 2018.

I 2018 ble det kjent at den estiske filialen av Danske Bank har tillatt transaksjoner for flere hundre milliarder dollar fra det som kan være kriminell aktivitet i Russland.

Investorene har pekt på at det ble reist røde flagg allerede i 2007 og at det ble gjennomført en rekke undersøkelser av lokale myndigheter opp gjennom årene. Til tross for dette skal den estiske filialen ha blitt stengt ned først i 2015. Danske Bank har vært under etterforskning i flere land, men likevel har ingen i konsernledelsen blitt stilt til ansvar, ifølge Deminor.

Deminor har begrunnet søksmålet med at bankens toppledelse hadde visst om situasjonen i lang tid. Søksmålet ble kjent i 2020.

Les på E24+ Nytt rentehopp, men er det snart nok?

Saksøkerne har blant annet vist til at en varsler formidlet alvorlige bekymringer om mulig hvitvaskingsproblematikk til styret i 2013. Året etter skal en konklusjon av en intern granskningsrapport ha blitt kommunisert til og diskutert av toppledelsen.

Saksøkernes prosedyre skal etter planen være i neste uke.

Det er satt av ni dager til rettssaken, som begynte i forrige uke.

Droppet siktelse

Borgen gikk av som toppsjef i 2018, samme år som hvitvaskingsskandalen ble kjent for offentligheten.

Da sa han at Danske Bank hadde mislyktes å leve opp til ansvaret sitt i tilfellet med mulig hvitvasking i Estland, og at han tok ansvar for det som hadde skjedd.

Danske Økokrim droppet siktelsen mot Borgen i april i fjor, etter at han i over to år var siktet for overtredelse av hvitvaskingsloven.

I et intervju med E24 tidligere i år om at Borgen startet i det norske oppkjøpsfondet Reiten & Co sa Borgen at han kjenner saken inngående.

– Jeg ble overrasket av siktelsen, men ikke av at den ble frafalt, sa Borgen.