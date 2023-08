Åpner etterforskning mot Ola Borten Moe

Økokrim vil etterforske om den tidligere statsråden har gjort noe straffbart i forbindelse med aksjekjøpene i Kongsberg Gruppen.

Ola Borten Moe, under intervjuet med E24 der han fortalte at han har brutt regjeringens habilitetsregelverk, i forbindelse med aksjekjøp i Kongsberg Gruppen.

Etterforskningen igangsettes umiddelbart.

Økokrim-sjef Pål Lønseth sier til E24 at de har valgt å starte etterforskningen på bakgrunn av informasjonen som har kommet frem i offentligheten om aksjekjøpene.

Ola Borten Moe gikk av som statsråd og nestleder i Senterpartiet etter at E24 omtalte hvordan han hadde brutt habilitetsregelverket gjennom et kjøp av aksjer i Kongsberg Gruppen.

– Vi er avhengig av tillit til at kjøp og salg av aksjer skjer i et velfungerende verdipapirmarked. I tillegg er det behov for å se på den mistanken som er der ute, ettersom han har mottatt informasjon som politiker. Dette dreier seg derfor også om tillit til vårt demokratiske system, sier Lønseth.

Han sier de ikke kan si noe om hvor lang tid de vil bruke på etterforskningen, men sier den uansett vil pågå utover høsten.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Borten Moe, men han har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Har avvist innsidehandel

20. juli fortalte Borten Moe i et intervju med E24 at han brøt regjeringens habilitetsregelverk, da han i januar deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo.

Uken før kjøpte Borten Moe aksjer for 415.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen eier indirekte 25 prosent av Nammo, gjennom den finske våpenleverandøren Patria.

I juli 2023 kjøpte Borten Moe aksjer på nytt i Kongsberg Gruppen, for 467.000 kroner.

Han trakk seg som forsknings- og høyere utdanningsminister og Sp-nestleder samme dag E24 publiserte saken som aksjekjøpene.

Borten Moe har avvist at han hadde innsideinformasjon da han kjøpte aksjene.



Innsideinformasjon er opplysninger som ikke er offentlig kjent, og som er egnet til å påvirke aksjekurser hvis de blir kjent. Å kjøpe eller selge aksjer basert på innsideinformasjon er ulovlig, og kan straffes med fengsel.

ØKOKRIM-SJEF: Pål Lønseth sier det er viktig å etterforske saken fordi den dreier seg om tillit til verdipapirmarkedet, og til demokratiet.

Vil bli avhørt

Økokrim-sjefen ønsker ikke å svare på om det har kommet ny informasjon til Økokrim utover det som er omtalt i mediene.

– Kan du si noe om dere har styrket eller svekket mistanke til om det har forekommet et lovbrudd?

– Nei, men terskelen for å åpne etterforskning i Norge ligger relativt lavt. Vi kommer ikke i mål med å kun se på informasjon som er offentlig tilgjengelig. Derfor vil vi benytte etterforskningsverktøyene våre for å gi en fullgod etterforskning og danne oss et bilde av hva som har skjedd.

– Skal han avhøres?

– Han vil bli avhørt, men jeg ønsker ikke gå inn på tidspunkt. Det er informasjon om etterforskningen. Det får vi komme tilbake til.

Utelukker ikke å se på flere aksjekjøp

– Hva slags kontakt har dere hatt med Borten Moe?

– Han sendte en redegjørelse til oss i sommer. Han har gitt uttrykk for at han vil samarbeide.

– Hvilke etterforskningsskritt har dere gjort så langt?

– Det ønsker jeg ikke gå inn på. Vi vurderer alle våre saksinntak på en grundig måte. Vi innhenter all offentlig tilgjengelig informasjon, og gjør vår vurdering av saken ut ifra det.

– Vil det kun dreie seg om dette ene aksjekjøpet? Eller vil dere kunne se på flere?

– Det kan jeg ikke kommentere.

Lønseth opplyser at Borten Moe har status som mistenkt i saken.

– En uavhengig vurdering

På SMS til E24 skriver Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum at de vil bidra med informasjon i saken dersom Økokrim skulle ønske det.

– Økokrim har gjort en uavhengig vurdering, som vi tar til etterretning. Nå skal de gjøre jobben sin, og vi vil bidra til at de får all informasjonen de trenger.