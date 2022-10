Wall Street faller markant etter jobbtall

New York-børsen faller kraftig etter tall som viser at det ble skapt 263.000 nye jobber i USA i september.

Både onsdag og torsdag endte de amerikanske nøkkelindeksene handelsdagen med nedgang. På ukens siste handelsdag har pilene pekt markant nedover fra start. En stund ut i handelsdagen har fallet tiltatt.

Slik ser det ut klokken 17.40:

Industritunge Dow Jones faller 1,52 prosent

Teknologiindeksen Nasdaq er ned 2,94 prosent

Den brede S&P 500-indeksen faller 2,04 prosent

Nedgangen kommer etter nye tall fra amerikanske myndigheter som viste at det ble skapt 263.000 nye jobber utenfor landbruket i USA i september.

Det var litt høyere enn ventede 255.00, ifølge tall Bloomberg har hentet inn. 263.000 nye jobber er det laveste siden april 2021.

Lønnsveksten la seg på 5 prosent, akkurat som analytikerne hadde ventet. Arbeidsledigheten falt samtidig til 3,5 prosent, mens det på forhånd var ventet at den skulle holde seg stabil på 3,7 prosent.

– Går mot ny trippelheving

– En ting er at jobbveksten er et knepp sterke enn ventet – det som er viktigere er at yrkesdeltagelsen falt, sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, til E24.

Yrkesdeltakelsen på 62,3 prosent i september er marginalt lavere enn i august, men fortsatt under nivåene før pandemien. At yrkesdeltakelsen falt i måneden er en negativ utvikling for Fed, som ønsker å dempe lønns- og prispresset i USA, forklarer Hov.

– Tilbudssiden har ikke hentet seg helt opp igjen etter pandemien, og med et nytt fall igjen i september, viser dette at oppgangen har stagnert igjen i det siste.

Legger man dette sammen med den fortsatt høye etterspørselen etter arbeidskraft, betyr det at arbeidsmarkedet i USA fortsatt er svært stramt, ifølge Hov.

– Det går mot en ny trippelheving i november, sier sjeføkonomen.

Peker på yrkesdeltakelsen og fallet i arbeidsledighet

Jeffrey Rosenberg, senior porteføljeforvalter i Blackrock, peker på yrkesdeltakelsen og fallet i arbeidsledighet som forklaring på hvorfor markedet reagerer negativt.

– Dette er en liten skuffelse relativt til håpet om at denne rapporten vil gi noe bevis til fordel for leiren som mener det er nedgang og en vendepunkt på gang, sier Rosenberg til Bloomberg.

– Markedene håpet på en overraskelse på nedsiden i dag. I stedet bekrefter bare tallet at Fed må heve renten med 0,75 prosent for fjerde gang på rad i november, sier Seema Shah, sjefglobalstrateg i Prinicipal Global Investors til Bloomberg.

Oljeselskaper stiger

Et fat nordsjøolje omsettes for 97,9 dollar i skrivende stund, en oppgang på 3,2 prosent siden midnatt.

Amerikansk lettolje (WTI) omsettes samtidig for 92,3 dollar fatet, en oppgang på 3,9 prosent siden midnatt.

Flere oljeselskaper følger oljeprisen oppover. Marathon Oil stiger 1,66 prosent, Exxon stiger rundt én prosent, mens Halliburton stiger 3,15 prosent.

Onsdag denne uken vedtok Opec+ å kutte oljeproduksjonen med to millioner fat daglig. Bakgrunnen for kuttet er et forsøk på å begrense et fall i oljeprisen forårsaket av svekkelse i den globale økonomien.