Norges Bank skal selge 1 milliard kroner per dag i august

Etter tre måneder på rad med kutt, holder banken kronesalget uendret i august.

Norges Bank har siden april i fjor solgt milliarder av kroner for å veksle om til utenlandsk valuta som overføres til Oljefondet, slik at pengene kan investeres i utlandet.

Norges Bank holder kronesalget uendret på 1 milliard kroner per dag i august, ifølge en melding fra banken.

I juli ble kronesalget til Norges Bank kuttet for tredje måned på rad til én milliard kroner per dag.

Selv om kronen har styrket seg noe den siste tiden, er den fortsatt betydelig svakere enn på samme tid i fjor. Det betyr at det koster oss mer å handle fra, eller reise i, landene som bruker disse valutaene. Til gjengjeld blir det lettere å selge norske varer til utlandet.

På forhånd ventet både Handelsbanken og DNB Markets at kronesalget skulle holdes uendret på 1 milliard per dag i august.

Veksling til Oljefondet

Kronesalget (vekslingen) skjer for å kunne overføre utenlandsk valuta til Oljefondet, som investerer i utlandet. Det må ikke forveksles med valutaintervensjon, som betyr at sentralbanken selger kroner for å påvirke kronekursen.

Kronesalget oppveies over tid i stor grad av oljeselskapenes kronekjøp for å betale skatt, men på grunn av størrelsen kan de likevel påvirke kronekursen, særlig fordi vekslingene ikke nødvendigvis er sammenfallende i tid.

Årets kronesalg i regi av Norges Bank gjenspeiler de svært høye olje- og gassprisene i 2022, fordi oljeselskapene i første halvdel av året betaler petroleumsskatt for inntekter fra i fjor.

Forsøker å jevne det ut

Norges Bank kjøpte i flere år kroner på vegne av staten, slik at oljeinntekter i utenlandsk valuta kan brukes over statsbudsjettet.

Men fra april i fjor snudde situasjonen, da kronestrømmene overgikk beløpet som skulle inn i statsbudsjettet. Betydelige kronesummer fra oljeselskapenes skatteinnbetalinger selges nå hver dag.

Norges Bank har som regel forsøkt å jevne ut kronetransaksjonene utover i året, for å unngå unødig uro i valutamarkedet. Det siste halvåret har det imidlertid vært uvanlig store endringer.