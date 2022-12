Nedturen fortsetter på Wall Street: – En reality check

Etter en real berg-og-dalbane onsdag er det nå triste tall for Wall Street. Sjeføkonom tror faren for resesjon øker, og Netflix har milliardtap.

JULESTRI: Det er lite julestemning på Wall Street.

Saken oppdateres utover kvelden

Onsdag var en fullstendig jojo-dag på verdens mest toneangivende børs. Torsdag er det dagen derpå.

Rentebeslutningen gjorde de som handlet svært usikre, men nå ser det ut til at fallet har satt seg.

Slik ser det ut på de toneangivende indeksene klokken 20.15:

Dow Jones faller 2,6 prosent

S&P 500 faller 2,8 prosent

Nasdaq faller 3,5 prosent

På toppen av den skuffende rentehevingen fikk måtte amerikanske investorer svelge nok en dårlig nyhet, da detaljhandelen i USA ble lagt frem torsdag. Tallene viser et fall på 0,6 prosent i november. Det er den største nedgangen på en enkeltmåned de siste elleve månedene, ifølge Bloomberg.

Dow Jones hadde spådd et fall på kun 0,3 prosent.

Les på E24+ Eksperter etter rentebeslutningen: Dette skjer i boligmarkedet

SJEFØKONOM: Frank Jullum tror markedet i dag har skjønt alvoret, og at prisene derfor tar en knekk.

Reality check

Den bratte nedturen kommer etter en måned der man kunne tro at økonomien var i ferd med å ta seg opp, i alle fall om man kun så på børsen.

Dette er kun et resultat av at investorer har blitt for lettet, litt for tidlig, mener sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum.

– Sentralbankene har gitt markedet en reality check. De trodde på en myk landing, men nå bruker sentralbankene svært tydelig språk, sier Jullum torsdag kveld.

Etter at Fed hevet renten onsdag fulgte den europeiske sentralbanken, og flere banker i Europa, etter med en heving å 0,5 prosentpoeng torsdag.

Også på kontinentet har det vært en dårlig børsdag. Indeksen DAX, som følger den tyske børsen, falt 3,3 prosent. Jullum tror investorer nå blir arrestert for at de hadde falske forhåpninger.

– Man fikk svake jobbtall og tenkte jobben var gjort fordi man fikk en stor lettelse. Men så kom sentralbanken og sa at «skal vi ned på 2 prosent inflasjon, så må vi ta i», sier Jullum.

Nå tror han markedet reagerer fordi risikoen for resesjon øker, men han synes det er vanskelig å skulle spå hvor lavt Wall Street kan falle. Men han tror resesjonsfrykten er godt begrunnet.

– Vår holdning til dette er at vi tror det er vanskelig å få ned inflasjonen, uten å få ned lønnsveksten, og vi tror det er vanskelig å gjøre det uten å øke arbeidsledigheten. Deretter tror vi det er vanskelig å gjøre dette, uten en resesjon, sier han.

NEDTUR: Netflix føller strømmen nedover på børs.

Netflix-smell

Et av selskapene som kjenner på tøffere tider er Netflix. Streaminggiganten stuper over 9 prosent.

Ifølge Dagens Industri kommer fallet etter at Netflix det kom rapporter om at selskapet tilbakebetaler penger til annonsører.

Årsaken til tilbakebetalingen skal være at seertallene ikke har levert til forventningene. Digiday skriver at Netflix kun leverte om lag 80 prosent av det forventede antall visninger.

Netflix-aksjen handles torsdag kveld for drøye 288 dollar. Den samlede verdien av selskapet har på børs falt fra 288,8 milliarder doller til 141,4 milliarder dollar.

Med andre ord har Netflix-verdien rast 13 milliarder dollar i de siste timene, eller 129 milliarder kroner.

Gigantene stuper

Mens Netflix leder an, er det en blytung dag for de angre kjempene fra Silicon Valley.

Meta, moderselskapet til Facebook, sklir 5,7 prosent - noe som tilsvarer et verditap på rundt 15 milliarder dollar.

Alphabet, som eier Google, faller 4,7 prosent, mens Apple faller 4,3 prosent.

TUNGT: Google og de andre tech-gigantene i Silicon Valley har en tøff børsdag.

– Inntjening skal ned

Spørsmålet er om Wall Street snur, eller om det nå blir en langvarig nedoverbakke.

Flere økonomer er nå svært pessimistiske på vegne av det amerikanske markeder.

– Folk antar at inntjeningen skal ned. Spørsmålet er størrelsesordenen i nedgangen og hvor fort det vil skje. Vi tror det ligger en overraskelse der, sier strateg i Morgan Stanlet Mike Wilson til CNBC.

– Det negative operasjonskostnadene vi ser i den fallende inflasjonen kommer til å skade marginene, og det er uavhengig om det blir en resesjone eller ikke, sier Wilson.

Les også Sjefstrateg om amerikansk økonomi: – Kan få til en myk landing

Svingninger

Torsdag satt den amerikanske sentralbanken (Fed) opp renten med 0,5 prosentpoeng.

Dette var ventet, men markedet jobbet hardt med å finne ut om signalene om den fremtidige rentebanen var positive eller negative. Etter rentebeslutningen falt referanseindeksene bratt, og fallet tiltok da sentralbanksjef Jerome Powell gikk på scenen og holdt sin tale i forbindelse med rentehevingen.

Les også USA hever renten med 0,5 prosentpoeng

PARTYBREMS: Jerome Powell ga børsen enda flere dårlige nyheter.

Sentralbanken ser for seg en rentetopp på 5,1 prosent. Tidligere anslag var at rentetoppen kom på 4,6 prosent. De utelukket heller ikke at rentetoppen kunne bli oppjustert enda mer.

Underveis i Powells tale snudde børsen, og en periode var den i pluss. Etter flere runddanser i berg-og-dalbanen landet børsene til slutt alle i minus.

– Klar for en korreks

Sjefstrateg i Formue Christian Lie diagnostiserte fallet med at markedet jevnt over har priset inn ørlite mer positive anslag enn det Powell og sentralbanken ser for seg.

– Powell var så haukete han kunne være, og han var ettertrykkelig på at det å få kontroll på inflasjonen vil kreve å holde renten høyt over en lengre tid, sa Lie.

Lie mener både de økonomiske prognosene, ledighetsanslagene, og det nedjusterte anslaget for økonomisk vekst, alle til en viss grad var nedslående nyheter for markedet i USA.

– Markedet hadde nok priset inn at det ville komme en økning på 50 basispoeng i stedet for 75, og det var ikke en positiv driver. Men amerikanske aksjer er høyt priset med tanke på de økonomiske utsiktene. Markedet var klar for en korreks, sa sjefstrategen.