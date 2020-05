Mowi med bratt resultatfall i kvartal preget av coronapriser

Norges største lakseoppdretter melder om «tilnærmet normal» drift til tross for at coronapandemien har gitt prisfall og store markeds- og logistikkutfordringer. For 2020 opprettholdes målet om å slakte 450.000 tonn.

John Fredriksens lakseselskap Mowi presenterer resultater for første kvartal onsdag. Vis mer REUTERS/Ints Kalnins, AFP PHOTO/Eric Piermont

Mowi leverte et operasjonelt driftsresultat på 109 millioner euro (1,2 milliarder kroner), ned fra 196 millioner euro på samme tid i fjor. Det er litt høyere enn de 107 millionene Mowi varslet i april.

«Mowi sitt operasjonelle driftsresultat i første kvartal ble sterkt påvirket av fallende priser som resultat av den omfattende globale nedstengningen vi så i kjølvannet av covid-19», skriver selskapet.

Eksportprisen har falt fra 78 kroner per kilo i starten av året til 55 kroner i forrige uke, ifølge SSB.

«Til tross for at covid-19 har gitt store markeds- og logistikkutfordringer, har driften vært tilnærmet normal. Vi skal gjøre alt som står i vår makt for å opprettholde produksjonen også fremover og samtidig sikre god HMS», sier Mowi-sjef Ivan Vindheim.

Forvirrer resultatene i oppdrettsbransjen? Når oppdretterne på Oslo Børs legger frem kvartalstall velger både selskapene og analytikerne å se på «operasjonelt driftsresultat» i rapporten. Dette tallet gir et bedre bilde av driften for selskapet i perioden resultatet gjelder for. Den største forskjellen mot «vanlig» driftsresultat, slik det står i resultatregnskapet, er at det endelige driftsresultatet er justert for verdiendringer i biomassen, altså fisk i sjøen. Det betyr at selskapene setter en verdi på fisken de har i sjøen, litt som om Equinor skulle skrive opp eller ned verdien på oljen de har i bakken i takt med hvordan oljeprisen beveger seg. Verdien på biomassen påvirkes av blant annet fremtidige sjømatpriser og kan derfor være utsatt for sterke svingninger. Vis mer vg-expand-down

Det er særlig HoReCa-segmentet (Hotell, Restaurant og Catering) som er hardt rammet av smitteverntiltakene, men ifølge Mowi ble lavere etterspørsel her delvis oppveid av økt salg innenfor dagligvare.

«Vi har begynt å se gjenåpninger i noen land og tegn på økt etterspørsel som resultat av dette. Jeg er trygg på at etterspørselen etter laks vil komme tilbake på før covid-19 nivå etter hvert som verden returnerer til normalen», sier Vindheim.



Konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim Vis mer Eirik Brekke

Beholder slakteprognose

Totalt slaktet Mowi 83.119 tonn i kvartalet. I andre kvartal venter selskapet å slakte 102.500 tonn, og for hele 2020 beholdes prognosen om et slaktevolum på 450.000 tonn.

Mowi rapporterte driftsinntekter og andre inntekter på 885 millioner euro, ned fra 979 millioner euro i første kvartal 2020.

Selskapet rapporterer også høyere kostnader enn normalt, både knyttet til coronakrisen og biologiske utfordringer. Mowi har derfor satt seg som mål å kutte kostnader med 25 millioner euro i 2020.

Totalt endte resultatet med et underskudd på 77,7 millioner euro i kvartalet, sammenlignet med 193,9 millioner på samme tid i fjor.

Beslutningen om utbytte for første kvartal er foreløpig utsatt til andre kvartal på grunn av usikkerheten rundt coronakrisen.

Selskaper som har utsatt utbytte etter coronakrisen:

Fornøyd med at grunnrenteskatt droppes

I revidert statsbudsjett tirsdag valgte regjeringen å droppe grunnrenteskatt på lakseoppdrett, og i stedet innføre en produksjonsavgift på 40 øre per kilo.

Mowi fryktet at en slik skatt ville ha betydelig negative konsekvenser for industrien og potensielle investeringer, og er derfor fornøyd med at forslaget skrinlegges.

Selv om Mowi også er negativ til forslaget om produksjonsavgift, mener de det er mye bedre enn en grunnrenteskatt på 40 prosent.

«Norsk lakseoppdrett sliter med høye produksjonskostnader og enhver ekstra avgift vil bare øke denne belastningen og redusere konkurransekraften til norsk laks tilsvarende.»

Milliardæren John Fredriksen er hovedeier i Mowi.