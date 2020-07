Milepæl for Tesla: Overskudd i fjerde kvartal på rad

Elon Musk-selskapet sikrer et overskudd på 104 millioner dollar i andre kvartal.

Tesla la onsdag frem tallene for årets andre kvartal. Vis mer FC chs / FEATURECHINA

Elbilprodusenten la onsdag etter børsslutt frem tallene for andre kvartal, som viste at selskapet sitter igjen med penger, for fjerde kvartal på rad.

Nettoresultatet endte på 104 millioner dollar, mens det i samme periode i fjor landet på minus 408 millioner dollar.

Resultatet fra driften var på 327 millioner dollar i år, mot minus 167 millioner dollar i fjor.

Inntektene i andre kvartal 2020 var 6,04 milliarder dollar, ned fra 6,35 milliarder dollar i andre kvartal 2019.

Ventet underskudd

Det var på forhånd knyttet stor spenning til hvorvidt Tesla skulle klare sitt fjerde kvartal på rad med overskudd. Det vil i så fall innfri kriteriene for å tre inn på S&P 500-indeksen.

Dette trekkes av flere analytikere frem som en av årsakene til oppgangen i aksjen den siste tiden. Årsaken til dette er at når aksjer innlemmes i indeksen blir passive fond som er knyttet til indeksen nødt til å sikre seg en eksponering tilsvarende selskapets prosentvise andel av S&P 500-indeksens totale verdi.

På forhånd ventet analytikerne at selskapet skulle kommet med et underskudd på 60 millioner dollar i andre kvartal, eller et justert resultat per aksje på −0,15 dollar, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Inntektene var samtidig ventet å ende nær 5,3 milliarder dollar.

Etterspørsel i Kina

I rapporten melder Tesla samtidig om høy etterspørsel i Kina etter at selskapet har kuttet prisene.

«Model 3 har fått en sterk mottagelse i Kina, ved ikke bare å bli den bestselgende elbilen, men også ved å konkurrere med mellomstore premium-sedaner, som BMW 3-serien og Mercedes C-klasse», heter det i rapporten.

Tesla melder om en produksjonskapasitet på fabrikken i Shanghai på 200.000 biler i året. Kapasiteten ved fabrikken i Freemont skal økes fra 400.000 til 500.000 biler innen utgangen av året.

Leverte 90.650 biler

Tallslippet kommer etter at selskapet tidligere denne måneden la frem leveransestall for andre kvartal som var langt bedre enn analytikerne hadde lagt til grunn.

Selskapet leverte i løpet av andre kvartal 90.650 biler, mot analytikernes anslag på 83.000 biler, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Tallene kom én dag etter at Tesla-sjef Elon Musk sendte en e-post til sine titusenvis av ansatte der han gratulerte med deres «fantastiske» innsats i «en så vanskelig tid», skriver CNBC.

Selskapet verdsettes nå til 290 milliarder dollar, tilsvarende 2.660 milliarder kroner. Det er mer enn noen annen bilprodusent i verden, og mer enn Toyota, Volkswagen og Hyundai til sammen, ifølge Bloomberg.