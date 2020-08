DNB-forvalter slutter etter 15 år for å starte for seg selv: - Følger guttedrømmen

Etter 15 år som forvalter av DNBs miljøfond, forlater Jon Sigurdsen banken for å forvalte egne penger. - Føles riktig å gjøre det nå, sier han.

Forvalter Jon Sigurdson i DNB Asset Management starter for seg selv. Vis mer Stig B. Fiksdal/DNB

Publisert: Oppdatert: 13. august 2020 01:42 , Publisert: 12. august 2020 22:29

– Det er en guttedrøm å bli privatinvestor, selv om det er vemodig å forlate DNB, sier forvalter Jon Sigurdson i DNB Asset Management.

Siden 2005 har han vært forvalter for DNBs miljøfond, deriblant DNB Miljøinvest, DNB Eco Absolute Return og DNB Fund Renewable Energy.

Ved slutten av måneden trekker han seg unna for å drive egne investeringer innen miljøsektoren.

– Bobletendenser rundt hydrogen og Tesla

Sigurdsen sier at tanken på å starte for seg selv har eskalert etter coronaviruset.

– Det er mange plusser og minuser med å slutte, men det føles riktig å gjøre det nå. Jeg har ikke nødvendigvis et veldig annerledes syn på miljøsektoren enn DNB, men jeg ønsker å eksponere formuen min mer mot segmenter som jeg selv har mer troen på fremover, sier Sigurdsen.

– For eksempel selskaper innen biodrivstoff, miljøvennlige materialer og bildeler er ikke like hete og overprisede som for eksempel hydrogen og Tesla, som jeg mener markedet har urealistiske forventninger om og det er litt bobletendenser rundt.

Les på E24+ Tesla-aksjen inn i indeks: Må rydde plass til en kjempe

Medforvalter tar over

Forvalter-roret i miljøfondene tas over av Sigurdsens mangeårige kollega Christian Rom, som har vært medforvalter i fondene siden 2010.

– Det blir trist å miste en veldig god kollega. Christian har imponert meg enormt og en av de beste beslutningene jeg har gjort er å ansette han. Jeg tror han er riktig mann til å ta neste skrittet for miljøfondene, sier Sigurdsen.

Christian Rom (til venstre) tar over som forvalter av miljøfondene i DNB etter Jon Sigurdsen. Vis mer Stig B. Fiksdal/DNB

Utelukker ikke forvaltningsoppdrag

Til å begynne med er det kun egne penger Sigurdsen vil forvalte, men han utelukker ikke at han i fremtiden kan ta på seg forvaltning av andres penger også.

– Det går med mye ekstra tid når man har med andres penger å gjøre, som personvernlovgivning og GDPR. Da holder det med å ta vare på egne penger til å begynne med, men aldri si aldri, sier Sigurdsen.

Les også Analysesjef spår nye børsfall: – Pleier å få en smell til

Spesielt gleder han seg til å kunne fokusere på kjernevirksomheten.

– Som forvalter bruker man mye tid på markedsføring og andre ting som ikke «produserer» noe. Jeg er mer interessert i en arbeidshverdag der alt fokuset blir rettet mot selve forvaltningen, sier Sigurdsen.

Les på E24+ Slik forvalter han Bergens «oljefond»

Les også Jan Tore Sanner nekter å gripe inn i Nicolai Tangen-ansettelsen