Tesla er verdt mer enn alle selskapene på Oslo Børs

Den amerikanske elbilprodusentens markedsverdi er nå større enn alle selskapene notert på Oslo Børs til sammen.

Elon Musks elbilselskap Tesla har steget over 8.000 prosent siden børsnoteringen for ti år siden. Vis mer JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert: Oppdatert: 9. juli 2020 19:40 , Publisert: 9. juli 2020 19:17

Teslas himmelferd fortsetter, og onsdag stengte aksjen på 1.396 dollar, en oppgang på over 230 prosent hittil i år.

Siden børsnoteringen til 17 dollar i 2010 har Tesla-aksjen dermed steget over 8.000 prosent på 10 år.

Nylig overgikk også elbilprodusententens markedsverdi hele Oslo Børs.

Samtlige selskaper på Oslo Børs er ifølge børsen verdt 2.378 milliarder kroner. Tesla var ved onsdagens børsslutt verdt 2.589 milliarder kroner.

Finansavisen omtalte saken først.

I forrige uke lanserte selskapet tall for antallet biler levert i andre kvartal. Tesla leverte 90.650 biler i løpet av kvartalet, langt over ventede 72.000 biler, ifølge Factset. Siden nyheten kom i forrige uke har aksjekursen steget over 20 prosent.

På ti år har elbilprodusenten overgått både teknologiselskaper og bilprodusenter på børsen, og har de siste ti årene hatt den høyeste børsoppgangen blant amerikanske selskaper, skriver CNBC.

Nylig ble også Tesla den mest verdifulle bilprodusenten i verden, etter selskapet overgikk markedsverdien til Toyota.

Tesla kommer med tall for andre kvartal 22. juli. Der er det ifølge CNBC ventet at selskapet vil levere første underskuddet på tre kvartal, som dermed hindrer Tesla-aksjen fra å bli inkludert i S&P 500-indeksen.

