Uvanlig bjelleseremoni på Oslo Børs

Det ble en bjelleseremoni helt utenom det vanlige på Oslo Børs torsdag.

Publisert: Oppdatert: 14. mai 2020 11:58 , Publisert: 14. mai 2020 11:41

Tradisjonelt sett ville balkongen på Oslo Børs vært fylt av representanter fra selskapet som ble børsnotert, men slik var det ikke da videokonferanseselskapet Pexip ble notert for handel torsdag formiddag.

I stedet sto børsdirektør Øyvind Amundsen helt alene på balkongen med en skjerm bak seg. Virtuelt overleverte Amundsen bjellen over til administrerende direktør Odd Sverre Østlie i Pexip, som sammen med alle selskapets ansatte var med på seremonien via en videokonferanse med rundt 160 deltagere.

Når klokken tikket mot børsåpning var det i kjent stil nedtelling før børsdirektøren, de ansatte, ledelsen og styret sammen klinget i med sine bjeller.

Du kan se video av hele seremonien i toppen av denne saken.

– For oss er det å kunne gjøre dette utelukkende på video en naturlig måte for å involvere hele selskapet på noteringsdagen, noe som støtter en av våre kjerneverdier, ett team, sier styreleder Michel Sagen i en kommentar.

Pexip-aksjen har fått en overveldende velkomst på Børsen. Aksjen handles ved 11.30-tiden for 89,51 kroner per aksje, noe som er rundt 40 prosent over emisjonskursen på 63 kroner. Selskapet verdsettes nå til nær ni milliarder kroner.

