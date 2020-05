Norwegians skjebnedag: Aksjonærene stemte for emisjon

Aksjonærer som sitter på 23,8 prosent av aksjene i Norwegian har enten gitt fullmakt eller logget seg på mandag før å følge den skjebnesvangre generalforsamlingen. E24 dekker generalforsamlingen og oppdaterer deg fortløpende!

Denne skjermen møter Norwegian-aksjonærene som deltar på mandagens generalforsamling, som avholdes heldigitalt Vis mer Marius Lorentzen / E24

– Jeg er med dere fra en datamaskin i Danmark på grunn av corona-situasjonen, fortalte styreleder Niels Smedegaard i Norwegian da han ønsket aksjonærene velkommen til den ekstraordinære generalforsamlingen mandag.

Etter forslag ble deretter advokat og partner i BAHR, Erik Langseth, valgt som møteleder for generalforsamlingen.

DNB Verdipapirservice kunne opplyse at 38 millioner aksjer eller 23,79 prosent av selskapet er representert på den heldigitale generalforsamlingen. 23 millioner aksjer er representert ved fullmakt og 434 eiere som sitter på 15 millioner aksjer er til stede ved å ha logget seg på.

NB! E24 har kjøpt én aksje i Norwegian for å kunne rapportere fra generalforsamlingen.

Det er på dette møtet aksjonærene skal si ja eller nei til den foreslåtte redningspakken av flyselskapet – en prosess selskapet selv regner med vil koste 130 millioner kroner i utgifter til advokater, rådgivere og meglerhus.

Pakken er kompleks og består av flere deler. Målet med den er at Norwegian skal styrke balansen sin gjennom å redusere gjeld og hente inn friske penger i en emisjon.

Selskapet ønsker å kvitte seg med om lag 10,8 milliarder kroner i gjeld gjennom at obligasjonseiere og leasingselskaper får utdelt aksjer som kompensasjon.

Aksjonærene vil sitte igjen med 5,2 prosent av selskapet, ifølge finansdirektør Geir Karlsen.

Det er foreslått at styrevalg utsettes til ordinær generalforsamling senere i år, slik at de nye eierne også får ha noe å si i spørsmålet om styret - altså kreditorene som eventuelt nå får konvert gjeld til aksjer.

Mandag skal aksjonærene skal stemme over disse sentralene spørsmålene:

En emisjon der dagens aksjonærer og nye investorer får muligheten til å spytte inn frisk kapital i selskapet - 96,47 prosent stemte for forslaget om å hente opp mot 400 millioner i frisk kapital

En emisjon rettet mot obligasjonseierne slik at obligasjonsgjeld kan reduseres og at de i stedet får tildelt aksjer som kompensasjon - 95,27 prosent stemte for dette

En emisjon der leasingselskaper får utdelt aksjer i bytte mot reduksjon av leasinggjeld

At styret får en fullmakt frem til 30. juni neste år til å gjennomføre en ny emisjon for å hente inn frisk kapital

At styret får fullmakt til å låne nye 10 milliarder kroner gjennom å utstede et nytt konvertibelt lån der kreditorene har mulighet til å bytte lånet om til aksjer

Advarer aksjonærene mot å tro på mer statlig hjelp

Alternativet til planen er konkurs, ifølge konsernsjef Jacob Schram. Han har sagt han vil sette egne penger i selskapet når han får lov for å satse på «nye Norwegian».

Han forteller om samtaler han og selskapet har hatt med statsministeren, samferdselsministeren og andre sentrale politikere i Norge:

– Det er ingen indikasjoner i disse samtalene om at man vil gå inn med en redningsplan hvis dette ikke går gjennom. Det er viktig at man ikke sitter med noen falske forhåpninger om at staten vil komme inn og redde dette hvis man stemmer nei, sier Schram til aksjonærene.

Finansdirektør Geir Karlsen har også gått ut med en klar advarsel mot å tro at det vil komme en erstatning fra Boeing for Max-flyene med det første som kan være stor nok til å redde Norwegian.

– Det er totalt urealistisk å tro at vi skal få på plass en avtale med Boeing nå, med de problemene de også har. Den tiden har vi ikke, sier Schram mandag.

Helt frem til I forkant av generalforsamlingen har det vært hektisk møtevirksomhet og en rekke nye meldinger fra selskapet etter hvert som ledelsen har jobbet med å få på plass støtte hos de ulike kreditorgruppene.

Under en time før møtet skulle begynne kunne Norwegian melde om at selskapet hadde «mottatt sterk støtte» fra leasingselskapene for konvertering av 730 millioner dollar (7,6 milliarder kroner) til aksjer. Dette er en økning fra tidligere annonserte 550 millioner dollar.

– Per i dag er vi trygge på at vi har sikret nok støtte i alle obligasjonene. Det er kalt inn til nye møter i NAS 07 og det konvertible lånet den 18. mai for å få på plass det formelle, sier finansdirektør Geir Karlsen.

Geir Karlsen, finansdirektør i Norwegian. Vis mer Andersen, Cicilie / E24

– 2020 så ut til å bli den beste sommeren i selskapets historie

Før aksjonærene deretter gikk over til å stemme over emisjonen fikk finansdirektør Geir Karlsen ordet:

– 2020 så ut til å bli den beste sommeren i selskapets historie, før corona-historien kom og vi måtte mildt sagt gjøre en helomvending, sier Karlsen og la til at man raskt skjønte at man måtte be den norske staten om hjelp.

Den norske staten har tilbudt Norwegian en garanti for lån på til sammen 3,0 milliarder kroner, men med strenge vilkår. For å få tilgang på denne garantien, og kunne låne penger under ordningen, må Norwegian styrke balansen. Det vil de gjøre gjennom å både redusere gjelden og hente inn frisk kapital i emisjonen.

Karlsen begynte i jobben våren 2018 og allerede den gang satte Karlsen og selskapet i gang et stort arbeid for å snu Norwegians store underskudd til overskudd:

– Vi gjennomførte et kostnadsprogram kalt Focus2019 der vi reduserte kostnadene med 2,3 milliarder kroner det året, sa Karlsen.

Selskapet kunne allerede i kvartalsregnskapet i fjor vise til et underliggende driftsresultat (EBITDAR) på 5,8 milliarder.

– Derfor kunne vi stå på presentasjonen av fjerde kvartalsresultatene for 2019 i februar og guide for et netto overskudd for Norwegian i 2020, sa Karlsen.

Han pekte på at man også tok grep for å styrke den finansielle balansen og likviditeten i selskapet

– Vi solgte 24 fly og restrukturerte ordrene våre hos både Airbus og Boeing der vi reduserte investeringsforpliktelsene våre med 22 milliarder, sa Karlsen.

Han la til at man også etablerte et samarbeidsselskap (joint venture) med China Construction Bank for flyeierskap, solgte aksjer i Bank Norwegian og gjennomførte to emisjoner.

Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian. Vis mer Hanna Kristin Hjardar / E24

