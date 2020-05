Statkraft i minus etter milliardtap på vindkraft

Kraftkjempen Statkraft går kraftig i minus i første kvartal. En av årsakene er nedskrivninger av vindkraft i Norge og Sverige med 2,6 milliarder kroner etter fallende kraftpriser.

Vindkraftanlegg på Hitra. Vis mer Statkraft

Det opplyser selskapet i rapporten for første kvartal.

– Forventningen til fremtidige kraftpriser har blitt nedjustert, noe som har medført nedskrivninger av eiendeler innen nordisk vindkraft på 2,6 milliarder kroner, skriver Statkraft.

Nedskrivningene senker Statkrafts resultat etter skatt med 6,6 milliarder kroner fra i fjor til minus 1,9 milliarder kroner.

Nedskrivningene fordeler seg på om lag 1,3 milliarder kroner knyttet til den enorme Fosen-vindparken i Norge, og drøye 1,3 milliarder er skrevet ned i Norrland i Sverige.

Strømprisen i det nordiske systemet var i snitt på 17 øre kilowattimen i første kvartal, en nedgang på 67 prosent fra samme tid i fjor, ifølge Statkraft.

Kan skrives opp igjen

Statkraft påpeker i kvartalsrapporten at nedskrivningene innen vindkraft kan endres hvis utsiktene for kraftprisen bedrer seg.

En oppgang i fremtidige kraftpriser på 10 prosent vil kunne løfte den bokførte verdien av den norske vindkraften med 525 millioner kroner, skriver selskapet.

Ti prosent høyere kraftpris vil også løfte verdien av den svenske vindkraften som er skrevet ned med 441 millioner kroner.

Hvis kraftprisen skulle forverre seg med ytterligere ti prosent, vil også verdien kunne synke med omtrent de samme beløpene, ifølge Statkraft. Kraftprisen har den siste tiden ligget på uvanlig lave nivåer.

Rammes av svak krone

Statkraft rammes også av den svake kronen. Selskapet bokfører valutaeffekter på minus 5,7 milliarder kroner, som hovedsakelig er urealiserte. Dette skyldes særlig at gjeld i utenlandsk valuta blir dyrere når kronen svekkes.

Selskapet legger også frem et justert resultat som luker ut midlertidige effekter for å gi et bedre bilde av situasjonen i selskapet. Dette underliggende resultat falt med rundt 40 prosent i første kvartal fra samme tid i fjor, til 4,09 milliarder kroner.

Omsetningen i første kvartal er på 9,52 milliarder kroner, ned fra 12,81 milliarder kroner for ett år siden.

Forskjellen mellom Statkrafts justerte resultat og bunnlinjen: Verdien av kraftkontrakter (derivater) trekker bunnlinjen opp med 2,8 milliarder, mens nedskrivninger av vindkraft trekker ned med 2,6 milliarder kroner. Selskapet tjener 722 millioner på ulike investeringer, men bokfører en smell på 5,9 milliarder på finansinntekter, det meste grunnet valutatap, og en skatteutgift på én milliard kroner. Dermed havner bunnlinjen på minus 1,9 milliarder kroner. Vis mer Statkraft