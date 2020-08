Norwegian jobber med ny redningspakke: Ukjent milliardsum må på plass

Selv om Norwegian fikk stablet på plass en redningspakke og unngikk konkurs, er ikke coronakrisen over. Nå jobber selskapet med å blande sammen en ny finansiering. Størrelsen på finansieringsgryten blir er fortsatt uklart, men listen over ingredienser er klar.

Konsernsjef Jacob Schram (t.h.) og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian inviterte til kvartalspresentasjon fredag – den første selskapet har avholdt siden februar. Vis mer Fredrik Hagen

Publisert: Publisert: 28. august 2020 22:07

Allerede i mars var Norwegian-sjef Jacob Schram ute med en klar beskjed: Uten krisehjelp var selskapet uker unna konkurs.

Etter at selskapet klarte å få dratt i land redningspakken i vår, var Schram raskt på banen igjen med at selskapet vil trenge mer penger før nyttår.

Budskapet ble gjentatt flere ganger under presentasjonen fredag, der regnskapet for andre kvartal ble lagt frem.

– Vi vil trenge mer hjelp innen slutten av året for å komme gjennom vinteren, sa konsernsjef Jacob Schram.

– Vi har redusert gjelden til selskapet med rundt 17 milliarder de siste månedene. Så vi har kjøpt oss selv tid, men vi trenger fortsatt mer likviditet de neste seks til syv månedene, sa finansdirektør Geir Karlsen.

Men selskapets ledelse vil foreløpig ikke si noe om hvor mye, og hva slags finansiering de nå ønsker å få på plass.

I innkallingen til generalforsamlingen skrev Norwegian at hvis coronakrisen, reiserestriksjoner og en laber etterspørsel i markedet fortsetter til slutten av 2020, så vil man trenge «rundt 2,2 milliarder kroner ut andre kvartal 2021».

Les også Norwegian halverte underskuddet i andre kvartal: Vil sende flere fly i luften

– Mange variabler

– Det som gjør det litt vanskelig å si er at det ble brukt noen forutsetninger for å få det tallet og man må se på hva forutsetningene er nå, sier Karlsen til E24 fredag.

– Noe har gått i negativ retning, som at vi flyr mindre nå enn vi så for oss for tre måneder siden. Samtidig har vi fått inn flere avdragsutsettelser enn vi ventet som er positivt. Det er mange variabler her.

I kvartalsrapporten beskriver selskapet at de «forventer å sikre seg ytterligere arbeidskapital» gjennom:

Ny finansiering (lån, journ.anm.)

Ytterligere utstedelse av aksjer i en rettet emisjon (frisk kapital fra aksjeinvestorer, journ.anm.)

En revurdering av selskapets forretningsplan og omfang av virksomheten

Salg og refinansiering av eiendeler

eller andre kilder til finansiering

– Hva ønsker dere å få på plass her? Trenger dere ny egenkapital og ikke bare lån?

– Det avhenger av hva annet vi får på plass som vi jobber med. Jeg tenker for eksempel på flåtereduksjonen, dialogen med banker og leasingselskaper og så spørs det hvor mye vi flyr, sier Karlsen.

– Vi kommer ikke til å betale noe til leasingselskapene før påske. Men det vi har kostnader på er å holde alle flyene våre «varme» selv om de står parkert. Motorene må startes og flyene skal vedlikeholdes. Vi har klare krav fra leasingselskapene om at flyene må holdes flygedyktige, utdyper han.

– Vegrer du deg mot at selskapet skal ta opp mer gjeld?

– Vi har jo klart å redusere gjelden og vi har redusert leasingkostnadene våre med 20 prosent. Det gjør at vi har en lavere kapitalkostnad, men vi får se hvor likviditeten skal komme fra, sier Karlsen.

Les også Norwegian-kunder skal få tilbake pengene innen to måneder

– Dere har gått til sak mot Boeing etter lang dialog om erstatning for problemene med Max- og Dreamliner-flyene. Har søksmålet hatt noen effekt på dialogen?

– Det at vi saksøkte Boeing var en kjempestor beslutning. Forholdet til Boeing har blitt bygget opp gjennom år og har vært godt. Det er det fortsatt, men vi har ikke funnet en løsning vi kan leve med, sier Karlsen.

– Jeg tror begge parter fortsatt ønsker å få til en kommersiell beslutning, men vi er ikke der i dag. Vi forbereder oss på at det blir sak, så får tiden vise om vi finner en løsning i mellomtiden.

Les også Norwegian anklager Boeing for svindel og kontraktsbrudd

Brenner fortsatt på bankkontoen

Likviditeten har vært noe av det mest kritiske for flyselskapene under coronakrisen. Med et kraftig fall i passasjerer og inntekter, samtidig som utgifter til lønn, husleie, flyleie og lån fortsetter å løpe, har pengene rent ut fra konto.

Det er også derfor Norwegian har vært tydelige på at de vil trenge mer penger.

Mens SAS har anslått at de vil bruke mellom 500 og 700 millioner svenske kroner mer i måneden enn de får inn dette året, så har Norwegian anslått at de ligger mellom 300 og 500 millioner.

– Vi er fortsatt i det området, men vi ligger nok i øvre del av det sjiktet, sa Karlsen og understreket at slike beregninger kan variere måned for måned og at de avhenger av hvilke forutsetninger man legger inn.

En av de tingene som trekker opp er at Norwegian flyr mindre enn de hadde forventet fordi markedet er svakere enn anslått.

Samtidig har Norwegian fått bankene til å gå med på rente- og avdragsutsettelser. 200 millioner dollar (1,78 milliarder kroner) som skulle blitt betalt i 2020 og 2021 er utsatt til perioden 2022–2031.

Det reduserer pengemengden som renner ut hver måned.

I tillegg har selskapet etter andre kvartal klart å konvertere 1,2 milliarder i leverandørgjeld og 300 millioner i leasinggjeld til aksjer, samt at man har fått forhandlet vekk ytterligere leasingregninger som skulle blitt fakturert frem til april neste år på 300 millioner dollar.

Konsernsjef Jacob Schram trakk frem et av grepene selskapet har tatt for å holde kostnadene under kontroll:

– Vi har en fleksibel kostnadsbase og vi bruker bare personal basert i Norge på grunn av det gode norske permitteringsregelverket. Vi kan benytte oss av fleksibiliteten i dette systemet frem til slutten av mars, noe som gjør det mulig for oss å trappe og ned produksjonen etter behov.

Les også Europeisk luftfartstilsyn skal testfly Boeing 737 Max

Ny floke med kredittkortene: – Helt håpløst

I tillegg til å hente ny finansiering er det noe annet som kunne gitt Norwegian påfyll på konto: Kredittkortselskapene.

I fjor var dette et stort problem for Norwegian, da kredittkortselskapene holdt igjen penger som passasjerene hadde betalt for billettene sine (ofte helt frem til avgang) i frykt for Norwegians finanser.

Denne «kontantskvisen», måles gjennom å dele selskapets fremtidige utgifter knyttet til flyginger (Air Traffic Liabilities) på utestående fordringer selskapet ikke har fått på konto ennå.

Selskapet la den allerede i «rød sone» da den passerte 90 prosent i første kvartal og 112 prosent i andre kvartal i fjor. I fjor høst lå denne oppe i 167 prosent.

Nå er den oppe i 264 prosent, men det er snakk om langt mindre beløp i kroner. I fjor sommer hadde Norwegian utestående fordringer på 12,7 milliarder, mens de i juni i år var nede i 7,0 milliarder.

Samtidig har corona skapt en helt uvant situasjon for fly- og kortselskaper, forklarte finansdirektøren:

– Vi har refundert kundene våre over fem milliarder kroner i perioden (etter corona, journ.anm.) og har også tilbudt å overføre midlene til cash points når vi kansellerer eller passasjeren avbestiller, sa Karlsen og fortsatte:

– Men dette er en helt ny situasjon for kortselskapene også, som er krevende.

Han forklarte at både Visa og MasterCard har utarbeidet nye retningslinjer. for MasterCard innebærer det at når Norwegian refunderer billetter i poeng, så får ikke Norwegian refundert pengene fra kortselskapet før kunden faktisk bruker poengene.

– Det er jo et kjempeproblem for oss. Da sitter de på pengene helt til man flyr og det er helt håpløst for oss, sa Karlsen.