Hydro nedbemanner som følge av coronakrisen

1400 personer i Hydro-konsernet er midlertidig nedbemannet.

Publisert: 2. april 2020 18:40

Hydro tar grep som følge av å merke usikkerheten i markedet, skapt av coronaviruset.

Det kommer frem av en børsmelding.

Tiltakene inkluderer:

Midlertidig reduksjon og oppsigelser.

Hydro fryser 25 prosent av gjenværende 2020 investeringer.

Utsettelse av gjenåpningen ved Husnes aluminiumsverk.

Kostnadskutt og kostnadsdisiplin på tvers av selskapet.

Lønnsfrys for konsernledelsen og ingen bonus for 2020.

Styrevedtak om å endre utbytteforslaget på 1,25 kroner per aksje og isteden foreslå at styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på et senere tidspunkt, dersom forholdene ligger til rette for det.

– Helsen og sikkerheten til våre ansatte og lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet er vår viktigste prioritet. Med kraftfulle avbøtende tiltak og beredskapsplaner på tvers av selskapet vil vi fortsette våre operasjoner så langt det er mulig, til fordel våre ansatte, vår virksomhet, lokalsamfunn og samfunnet for øvrig, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i meldingen.

Ingen i Norge

Hydro har sett seg nødt til å nedbemanne 1400 ansatte midlertidig som følge av coronasituasjonen.

Så langt har ingen blitt permittert i Norge, forteller pressekontakt Halvor Molland.

– De midlertidige oppsigelsene kommer som følge av at ulike anlegg er stengt ned på ubestemt tid, blant annet to i Kina og også i Europa. Ingen ansatte er sagt opp av oss og vi har intensjon om å starte opp igjen produksjonen, men hvor lenge stansen vil vare, er usikkert, sier han.

Hydro har også besluttet å utsette gjenåpningen av en av produksjonslinjene på anlegget på Husnes.

Oppstarten av produksjonen på 95.000 tonn aluminium i året var i utgangspunktet planlagt i første halvdel av 2020, men er nå utsatt til tidligst tredje kvartal 2020, avhengig av markedsutviklingen og utsiktene i andre halvdel av året.

Dropper utbytte og utsetter oppstart

Hydro kommer ikke lenger kommer til å foreslå det tidligere varslede forslag om utbytte på 1,25 kroner per aksje, til utbetaling 20. mai.

Styret vil isteden foreslå for generalforsamlingen at styret gis en fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019, begrenset til 2,6 milliarder kroner.

Selskapet fremhever at de har en solid balanse og likviditet, med en kontantbeholdning på 12,3 milliarder kroner i slutten av fjerde kvartal i 2019.

– Det er likevel styrets vurdering at det riktige tiltaket for å sikre selskapets likviditet i usikre tider er å ikke betale utbytte i mai, men heller be om en fullmakt for en eventuell senere utbetaling, heter det i meldingen.