Oljefondet henter mentaltrener fra Bodø/Glimt: – Skal være landslaget i å tjene penger

Bodø/Glimts suksesstrener, Bjørn Mannsverk, er Nicolai Tangens nyeste tilskudd til Oljefondet.

Nicolai Tangen har nylig hentet inn mentaltrener Bjørn Mannsverk (i midten) til Oljefondet. I januar i fjor ansatte han ekspert i idrettspsykologi Anders Meland (til høyre).

– Vi vil skape et rom eller team som oppleves som trygt, hvor vi faktisk kan spille ball og skape noe sammen, sier Mannsverk.

Han er utdannet jagerflyger, har jobbet for NATO og har ledet og håndtert flere kriser for forsvaret, ifølge egen CV. Mest kjent er han kanskje for mange som mentaltrener for fotballaget Bodø/Glimt.

Nå er han hentet inn til Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet, og skal sammen med ekspert i idrettspsykologi, Anders Meland, forbedre forvalternes prestasjonsevner.

– Er det noen likheter mellom fotballspillere og forvaltere i Oljefondet?

– Jeg har erfaring fra prestasjonsmiljøer med dyktige mennesker som stadig vil bli bedre, som i fotball. Det opplever jeg også nå i Oljefondet. Det er deilig å være i et sånt miljø, sier Mannsverk.

Mentaltreneren og teamet vil sikre «solide spillere på laget, som tør å være seg selv og dele sin kompetanse».

– Må kunne snakke om de vanskelige tingene

Oljefondssjef Tangen som har selv mange års erfaring med sportspsykologer, ansatte for halvannet år siden Meland for å jobbe med de ansatte i organisasjonen. Da dette viste seg å bli det han omtaler som en stor suksess, var det naturlig å ville ta det til neste steg og jobbe med grupper. Her kommer Mannsverk inn i bildet.

– Vi er litt som landslaget. Vi er landslaget i å tjene penger, sier Tangen.

– Et fotballag som har angrepsspillere, midtbane og forsvar må kunne klare å kommunisere og vite hvem som gjør hva og snakke om de vanskelige tingene, sier Meland.

Bjørn Mannsverk har tidligere erfaring fra prestasjonsmiljøet i Forsvaret og hos fotballklubben Bodø/Glimt, hvor han også skal fortsette.

Oljefondet er kjent for å tiltrekke seg skarpe finanshoder. Nå mener Tangen at laget også toppes på mentaltrenersiden.

– Vi tenker at vi har fått tak i den beste som finnes innenfor det feltet i Norge, med bakgrunn fra sport og jagerfly. Sistnevnte innebærer jo en situasjon med høyt stressnivå, og hvis du gjør feil koster det en F-35, og det er dyrt, sier Tangen.

– Her er feilene også veldig dyre. Men hvis du gjør det rett så blir det veldig mye penger av det, legger han til.

På spørsmål om timingen er tilfeldig eller ei, gitt global børsuro og ellers høy geopolitisk usikkerhet, svarer oljefondssjefen:

– Det har ikke noe med det å gjøre. Men vi går inn i en situasjon nå hvor det er mer stress og fondet er ned nesten 20 prosent i år.

Nicolai Tangen, Bjørn Mannsverk og Anders Meland vil ha fokus på «de riktige tingene» og positive følelser.

– Sjef i eget liv

Fondets sjef omtaler både den tidligere ansettelsen av Meland og nå Mannsverk for «piloter», hvor de tester ut noe og ser om det funker.

– Jeg elsker pilotprosjekter. For da gjør det ikke noe om det blir feil, sier sjefen.

Bjørn Mannsverk blir sett på som en nøkkelperson i fotballklubben Bodø/Glimts suksess og seriegull.

En typisk dag for Mannsverk vil være å ha en-til-en-samtaler med to til tre personer, samt lede gruppesamtaler og snakke med ledelsen om veien videre.

– Hva er spørsmål du stiller i løpet av en slik individuell time?

– Jeg lar de snakke. Min rolle er ikke å gi svar. Individet må være sjef i eget liv, sier han.

Han skal jobbe en uke i organisasjonen og en uke av, noe han anser som viktig for hans «outsider»-perspektiv.

– Da er det lettere å plukke opp om det har skjedd noe, heller at man er til stede hver dag fordi da blir forskjellene mindre, sier Mannsverk.

– Ikke terapi

Mannsverk og Meland vil jobbe forebyggende slik at når det stormer som verst, har de ansatte ferdighetene til håndtere det selv.

– Han (Mannsverk, red.anm.) er ikke en man skal gå til når ting er vanskelig, poenget er at man skal prøve å mobilisere laget til å håndtere det selv, sier Meland.

De påpeker også at de ikke er kliniske psykologer og gjør ingen form for medisinsk behandling.

– Når jeg ligger på sofaen her og blir “behandlet” av Anders, snakker vi om ting som kan forbedre min prestasjon. Vi snakker ikke om moren min, liksom, sier oljefondssjefen og ler.

Nicolai Tangen synes finanssektoren har vært dårlig til å lære fra andre disipliner. «Det bringer vi inn her med sport og sosialpsykologi», sier han.