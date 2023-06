Værfenomen kan sende prisene på kaffe og sjokolade opp

«El Niño» kan true produksjonen av råvarer som kakao og kaffebønner. Forbrukere må forberede seg på høyere priser i butikken, ifølge analytiker.

Klimaendringene og værfenomen som «El Niño» kan redusere tilgangen på råvarer som kakao og kaffe i årene fremover.

Priser på råvarer som kakao og kaffe har steget i etterkant av varsel om at værfenomenet «El Niño» har oppstått. Dette kan i verste fall skape kaos og usikkerhet for bønder i Sør-Amerika og Sør-Øst-Asia, skriver The Wall Street Journal.

Klimaforskere ved National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) sa forrige uke at værfenomenet har inntruffet, ifølge avisen.

El Niño er en periodisk klimavariasjon som henger sammen med forandringene i vindmønsteret i den tropiske delen av Stillehavet.

Værfenomenet risikerer å føre til mer ekstremvær som tørke, kraftig regn og sykloner i landene rundt Stillehavet.

Dette kan potensielt føre med seg skader på blant annet kakao- og kaffeavlingene hos bønder i landene rundt ekvator, skriver WSJ.

Dyrere kakao

Ifølge NielsenIQ har kakaoprisene har steget med 14 prosent det siste året, skriver CNBC.

Prisene på kakao har steget til 3.160 dollar per tonn, som er det høyeste nivået siden mai 2016, ifølge kanalen.

– Markedet for kakao har opplevd en bemerkelsesverdig oppgang i prisene. Denne sesongen markerer den andre med underskudd på rad, sier Sergey Chetvertakov, analytiker ved S&P Global Commodity Insights, til CNBC.

El Niño kan føre til utfordringer for kakaoproduksjonen, mener analytiker. Illustrasjonsbilde fra kakaobønder i Sinfra, Elfenbenskysten.

Han forutser at El Niño kan føre til at markedet for kakao vil bli utfordrende også neste sesong, som varer fra oktober i år til september neste år, og estimerer at prisene skal videre oppover.

– Jeg tror at forbrukeren må forberede seg på sannsynligheten for høyere sjokoladepriser, sier Chetvertakov.

Elisabeth Aandstad Ekheim, kommunikasjonsdirektør i Orkla, skriver i en e-post til E24 at de får tak i det de trenger for å produsere sjokolade på Nidarfabrikken i Trondheim.

– Til tross for svingninger i kakaoavlinger, har vi god tilgang, skriver hun.

Ekhem skriver at det er vanskelig å spekulere i om svingninger i råvareprisene påvirker produksjonen og prisnivået i Norge generelt sett.

Kan få konsekvenser for tilgang og pris

Forrige uke steg prisen på robustakaffe til høyeste nivå siden 2008, ettersom El Niño skaper frykt for tilgangen på kaffebønner, ifølge Bloomberg.

Bare siden nyttår har prisen på robusta, som blant annet brukes i pulverkaffe og espresso, steget med 50 prosent, da leveransene ikke har holdt tritt med etterspørselen.

Fremtidsprisen i London steg denne uken til over 2.800 dollar per tonn, som gjelder kontrakter for leveringer av robustakaffe i juli, ifølge investing.com.

Det er samtidig den høyeste prisen siden disse kontraktene ble innført for 15 år siden.

Ifølge Norsk kaffeinformasjon er det arabica som er den mest brukte kaffesorten i Norge. Robusta har blitt mer populær på verdensbasis de siste årene, siden den er billigere og har høyere koffeininnhold enn arabica.

Klimaendringene skaper utfordringer for produksjonen av kaffe.

Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, sier at det ikke er noe enkelt svar på hvor fort endringer i råvareprisene påvirker utsalgsprisen på kaffe i Norge.

Norgesgruppen eier kaffeprodusenten Joh. Johanson Kaffe, som har merkevarer som Evergood og Ali Kaffe.

– Værfenomener som El Niño eller andre tilfeller av ekstremvær påvirker kaffeavlingene i de landene som rammes og dermed også tilgang på råvarer, og dermed naturlig nok også prisen. Mesteparten av kaffen som vår kaffevirksomhet importerer og produserer er fra Brasil, Vietnam og Colombia, så hvis avlingene her rammes vil det kunne få konsekvenser også for oss, sier Søyland.

– Klimaendringene kommer til å by på utfordringer

Celin Huseby, kommunikasjonssjef Nestlé Norge, sier at de i mange år har sett at landområder i verden som egner seg for kaffedyrking har kommet under press på grunn av klimaendringene.

– Det er spesielt de store temperatursvingningene som fører til at kaffeplantene får en ustabil syklus, sier Huseby.

Nestlé er en av verdens største kaffeprodusenter og importører av kaffebønner.

– Det forventes at klimaendringene kommer til å by på enda større utfordringer i årene som kommer, og man antar at den globale oppvarmingen vil komme til å redusere landarealet som er egnet for dyrking av kaffe med opptil 50 prosent innen 2050, sier Huseby.

Søyland i Norgesgruppen påpeker også at de økonomiske situasjonen med valutasvingninger, inflasjon og økte kostnader også påvirker prisene på kaffen som de kjøper inn.

– Nå er jo fortsatt kaffe et forholdsvis rimelig produkt her hjemme, med tanke på hvor mange kaffekopper du får ut av en pose kaffe, men det fins jo ikke et produkt i handelen nå som ikke påvirkes av høy prisvekst. Vi ser også at kaffesalget i Norge går noe ned når vi ser på utviklingen hittil i år, sier hun.

