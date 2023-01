Sissener krevde å få flere investorer om bord i Flyr: – Det sto og falt ikke på oss

Flyr håpet en ny utleieavtale for halve flåten skulle hjelpe det kriserammede selskapet med å lande en ny finansieringspakke, men forsøket strandet.

Jan Petter Sissener fond Canopus holder fortsatt døren åpen for Flyr, men har stilt betingelse om at flere store investorer blir med.

– Når de ikke fikk til dette så må det omtrent skje et under for at de ikke skal havne i vifta, sier forvalter Jan Petter Sissener til E24.

Flyr har jobbet med en plan B etter at det første redningsforsøket så ut til å møte veggen på grunn av lav aksjekurs. Mandag varslet selskapet at planen gikk i vasken.

Det kriserammede flyselskapet forsøkte sammen med sine finansielle rådgivere å tromme sammen en investorgruppe, som kunne stille med garantier for et nytt forsøk på å hente kapital, fremgår det av selskapets melding til markedet.

Ifølge Sissener ble fondet han forvalter spurt om å delta som en slik garantist for «en drøy uke siden». Fondet er i dag oppført som største aksjonær i Flyr.

– Vi ville stille oss konstruktive, men vi ville ha med oss flere institusjoner, ikke bare oss. Det var svaret vi ga.

– Og det skjedde ikke?

– De greide ikke å løfte det forbeholdet. Og de måtte komme i mål. Det sto og falt ikke på oss. Det ville bli helt feil. Det måtte komme andre seriøse, langsiktige investorer på plass.

– Det var betingelsen vi satt for å være med på vår andel, sier han.

Sissener og hans fond var en av arkitektene bak Flyrs redningsplan som sikret selskapet 250 millioner kroner i fjor høst. Det beløpet har imidlertid ikke vært nok.

Flyr har blant annet en utestående CO₂-utslippsregning på 125 millioner kroner for 2022 som forfaller i april.

Håpet ny utleieavtale skulle sikre penger

Flyrs første finansieringsplan besto av flere trinn, men den var satt sammen slik at det ikke ble lønnsomt for investorene å delta i neste runde fordi kursen falt for mye.

Dermed måtte Flyr «vurdere alternativer», og en viktig del av løsningen som ble funnet var en utleieavtale for seks fly. Den skulle gjøre det mulig å få til en erstatning for den første finansieringsplanen.

I midten av desember startet Flyr samtalene med et europeisk flyselskap om utleie av fly og mannskap, og en foreløpig avtale ble inngått.

Avtalen ville sikret inntekter og lønnsom drift for halve Flyr-flåten i perioden fra slutten av mars til slutten av oktober, ifølge Flyr.

Den ble ansett som «instrumentell» for å få på plass ny finansiering. Men signeringen ville heller ikke skje før Flyr hadde sikret friske penger.

Med utleieavtalen i ryggen fikk Flyrs rådgivere Arctic Securities, Carnegie og Sparebank1 Markets oppgaven med å stable en gruppe garantister på bena for å kunne hente et beløp på opptil 330 millioner kroner.

En slik ordning sørger for at selskapet er garantert å få inn pengene, mens investorene som gir garantien vanligvis får et honorar for å stille opp.

Men rådgivernes forsøk gikk i vasken.

Flyr peker på at flere «nøkkelaksjonærer» ga sin støtte, men at markedsforholdene og fortsatt usikkerhet om luftfarten og inntjening i 2023 avskrekket investorene.

Holder døren åpen

Ifølge Sissener kunne fondet «i utgangspunktet» investert en sum som gjorde at det opprettholdt eierandelen i Flyr.

Den er i dag på 7,8 prosent, men verdien er ikke større enn rundt fire millioner kroner etter det store kursfallet.

– Vi ville i alle fall ikke øke, for vi eier altfor mye som det er, sier han.

– Er dere fortsatt åpne for å bidra hvis Flyr klarer å få tak i flere institusjonelle investorer?

– Ja, det er vi absolutt. Jeg tror fremdeles på Flyr. Jeg tror Flyr har livets rett, jeg tror Flyr er lett å regne hjem. Men det må være et ordentlig konsortium som stiller seg bak.

