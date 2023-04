Vil bytte ut Telenor-styreleder Gunn Wærsted

Valgkomiteen i Telenor foreslår Jens Petter Olsen som ny styreleder. Wærsted sier hun gjerne skulle vært med videre.

Gunn Wærsted fotografert under NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum i mai 2022.

Gunn Wærsted har vært styreleder i Telenor i over syv år.

Nå vil valgkomiteen bytte henne ut, ifølge en melding torsdag.

«I lys av hennes lange fartstid og starten på en ny strategisk periode, er det naturlig å gjøre en endring nå», skriver Telenor i meldingen.

Jens Petter Olsen nomineres som ny styreleder i selskapet. Han har vært styremedlem i DNB siden 2019, og jobbet før det i Danske Bank i perioden 2008–2018. Olsen har også mer enn ti års erfaring fra Norges Bank og Oljefondet.

Wærsted er i tillegg til Telenor-vervet styreleder i oljeselskapet Petoro, som forvalter statens eierandeler i felt på norsk sokkel. Hun har tidligere hatt en rekke lederstillinger i bankene Nordea, Sparebank 1 Gruppen og i DNB.

– Skulle gjerne vært med videre

Wærsted sier til E24 at hun er takknemlig for årene hun har hatt som styreleder, og sier at hun ble gjort oppmerksom på at hun er den lengstsittende styrelederen siden Telenor ble børsnotert.

– Jeg var ikke klar over det selv. Men dette er ikke dramatisk eller unaturlig, sier Wærsted.

Hun legger likevel ikke skjul på at hun helst skulle beholdt vervet.

– Det har vært syv veldig spennende og krevende år. Det er mye som har skjedd i denne perioden. Jeg ser tilbake på disse årene med stor glede. Telenor har en spennende fremtid, og jeg skulle gjerne vært med videre, men sånt skjer, sier Wærsted.

Hun lover likevel å gjøre sitt beste for å tilrettelegge for en knirkefri overgang.

– Vil gjøre det jeg kan for å sørge for at overgangen til ny styreleder blir så bra som mulig. Det er spesielt viktig for Telenor at det suksesjonsarbeidet som nå foregår fortsetter på en god måte.

Ny strategi

Telenor peker i meldingen på selskapets strategi frem mot 2025, som ble presentert på kapitalmarkedsdagen i september i fjor. Der ble det blant annet klart at Telenor vil samle virksomheten i Asia i en egen enhet.

Ifølge Telenor skal strategien understøtte langsiktig vekst og sørge for verdiskapning for aksjonærene på forretningsområdene Nordics, Asia, Infrastructure og Amp.

Telenors bedriftsforsamling er ansvarlig for valg av styreleder, og vil 10. mai behandle forslaget om å bytte ut Wærsted med Olsen.

Wærsted fikk en samlet godtgjørelse på 944.000 kroner i fjor, ifølge Telenors årsrapport.

Telenor ble opprettet under navnet Telegrafvæsenet i 1855. I dag er selskapet aktivt i en rekke land, med 158 millioner abonnenter i Norden og Asia ved utgangen av 2022, ifølge årsrapporten. Ett år tidligere hadde selskapet 162 millioner abonnenter. Den norske staten eier 53,97 prosent av Telenor.