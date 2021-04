Berenberg om bankoppkjøpet: Motbud fra Nordea er en mulighet

Men meglerhuset mener det likevel er usannsynlig at Nordea hiver seg inn i en kamp om Sbanken.

Berenberg skriver i deres konklusjon etter DNBs telefonkonferanse om Sbanken-oppkjøpet torsdag at et motbud fra Nordea er en mulighet, men ikke sannsynlig.

Noen investorer bekymrer seg over at Nordea kan komme med et motbud på Sbanken. Selv om dette er mulig ser vi det som usannsynlig. Selv om Nordea sannsynligvis vil fortsette å gjøre bolt-on-oppkjøp vil nok et motbud på Sbanken være utenfor deres bolt-on-terskel, skriver Berenberg, og legger til at Nordeas fokus også ligger på livsforsikring, forvaltning og konsumfinans.

ABG Sundal Collier skriver i en oppdatering før telefonkonferansen torsdag at det kan være mulig med et motbud fra enten Nordea eller Sparebank 1 SR-bank. De viser til at SR-bank kan ha et ønske om å vokse på Østlandet, mens Nordea kan ønske å vokse markedsandelen innen boliglån.

Rett til å matche tilbud

Om det skulle komme et bedre konkurrende bud på Sbanken sier finansdirektør Ottar Ertzeid i DNB under dagens telefonkonferanse at styret i Sbanken vil gi DNB beskjed, og DNB vil ha rett til å matche det tilbudet.

Hvordan norske konkurransemyndigheter vil vurdere transaksjonen ble også et tema, hvor en analytiker påpekte at det ikke er utenkelig at konkurransetilsynet vil ha et problem med transaksjonen, gitt Sbanken sin posisjon som utfordrerbank.

– Utfordrerposisjonen var nok tydelig hvis du går ti år tilbake i tid, som jeg har nevnt har både pris- og business-strategi blitt mer lik de seneste årene, og kombinert markedsandel er fortsatt under nivåene som konkurransetilsynet bruker som benchmark i deres vurderinger, sier Ertzeid.

Videre sa finansdirektøren at DNB følger en enkeltmerke-strategi og har som intensjon å fortsette med det.

Én merkevare

Spørsmål knyttet til merkenavn og kundeforhold var blant temaene som fikk fokus under dagens telefonkonferanse. Under spørsmålet om hva DNB tenker å gjøre med Sbanken sitt merkenavn sier Ertzeid at det i utgangspunktet er vanskelig rent regulatorisk for en norsk bank å eie en annen bank.

– Norske finansreguleringer tillater ikke at en norsk bank eier en annen bank, så vi har faktisk søkt om midlertidig godkjennelse til å eie Sbanken, og venter å bli pålagt å fusjonere Sbanken med DNB Bank innen en gitt tidsramme, sier han.

Et forslag fra en av analytikerne var om DNB kunne gjøre en tilsvarende løsning som Bulder Bank og Sparebanken Vest, men Ertzeid pekte på at dette ikke er i tråd med deres strategi.

– Det er ikke vår intensjon, vi følger en annen strategi med ett merkenavn og vår intensjon er å fortsette å gjøre det, sier Ertzeid.

Risikoen for om DNB blir nødt til å tilby veldig konkurransedyktige boliglånsrenter for å beholde Sbanken-kundene ble også nevnt. Her svarer Ertzeid at Sbanken de seneste årene har hatt en strategi og prising som er mer lik DNB, og trekker frem Sbankens uttalelse i fjor om at de har gradvis tilpasset deres prisstrategi for ikke å lenger jakte på prisjegere.