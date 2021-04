Netflix fikk langt færre abonnenter enn ventet

Strømmegiganten faller i etterhandelen på Wall Street etter at selskapet skaffet færre betalende medlemmer enn hva markedet håpet på.

Netflix-topp Reed Hastings skuffet finansmarkedet tirsdag kveld. Vis mer byoutline Ahn Young-joon / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Til sammen fire millioner nye abonnenter startet å betale for Netflix i første kvartal.

Det er 2,2 millioner færre enn hva analytikerne hadde ventet på forhånd, ifølge Bloomberg. Det er også færre enn hva selskapet selv hadde guidet på, skriver Netflix i kvartalsrapporten.

Det bekymrer markedet som sender aksjen ned over 10 prosent i etterhandelen på Wall Street som stengte klokken 22.00.

Netflix er en av aksjene som har steget betydelig gjennom pandemien, og tjent på folks hjemmesitting. Nå kan den massive kundestrømmen være over.

Les på E24+ Norske Storm Horncastle (32) hadde kremjobb i Netflix og ble headhuntet av Kamala Harris

Netflix: Fallet vil fortsette

Strømmeselskapet skriver at antallet nye abonneneter er anslått å falle også fremover.

I andre kvartal tror Netflix at man «bare» vil legge til én million nye abonnenter. Det er ned fra 10 millioner abonnenter fra sammenlignbart kvartal i fjor.

Det er både forsinkelser i nye produksjoner som fører til mindre innhold på plattformen, samt at 2020 uttømte mye av kundeveksten, skriver selskapet i tirsdagens rapport.

Les også Rapport: 55 av USAs største selskap betaler ingen selskapsskatt

Bedre inntjening enn ventet

Selskapet omsatte for til sammen 7,16 milliarder dollar, ørlite bedre enn hva som var ventet, og en vekst på 24 prosent fra samme tid i fjor.

Inntjeningen per aksje landet på 3,75 dollar, godt over det ventede resultatet som var på 2,97 dollar per aksje.

Netflix som er et vekstselskap skriver i rapporten at inntjeningen har økt såpass under coronakrisen at man er svært nær å være på et sted hvor man ikke trenger å hente penger i markedet for å finansiere dag-til-dag drift.

Publisert: Publisert: 20. april 2021 22:04 Oppdatert: 20. april 2021 22:35