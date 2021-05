Dyr strøm bidro til beste Statkraft-tall noensinne

Statkraft melder om tidenes høyeste underliggende resultat, og snur kraftig i pluss på bunnlinjen. Årsaken er høyere strømpriser og valutaeffekter.

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft. Vis mer byoutline Berit Roald

Etter et 2020 med svake strømpriser ble det en kraftig oppgang i første kvartal 2021, og det bidrar til sterke tall i kraftbransjen.

Statkrafts underliggende driftsresultat (ebit) ble på 7,2 milliarder kroner i første kvartal, opp fra 4,1 milliarder kroner på samme tid i fjor, ifølge en melding.

– Det underliggende driftsresultatet er det beste i et enkeltstående kvartal noensinne og er et resultat av høyere nordiske kraftpriser og vellykket energidisponering, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Selskapet fikk et resultat etter skatt og minoritetsinteresser på 4,67 milliarder kroner, en kraftig opptur fra minus 2,00 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Omsetningen steg også kraftig, til 10,7 milliarder kroner. I samme kvartal i fjor omsatte Statkraft for 7,6 milliarder kroner.

Dyrere strøm

Ifølge Statkraft var den nordiske systemprisen på strøm i snitt på 42,3 euro per megawatt (om lag 42 øre per kilowattime) i første kvartal, opp 26,9 euro fra de lave strømprisene i samme kvartal i fjor.

Selskapets samlede kraftproduksjon var på 20,6 terawattimer (TWh) i kvartalet, som er 16 prosent mer enn på samme tid i fjor.

Av dette var 18,3 TWh vannkraft, 1,2 TWh vindkraft og 1,1 TWh gasskraft.

I tillegg førte en sterkere norsk krone mot euro til en økning i selskapets netto finansposter, som endte på 1,5 milliarder kroner i første kvartal.

Selskapet mener at den nordiske regionen vil ha et kraftoverskudd i årene som kommer. Økt forbruk innen transport, industri og datasenter vil bli motvirket av en enda større vekst i vindkraft, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Solgte vindpark

Statkraft solgte nylig sin eierandel i Roan vindpark til Trønderenergi og Stadtwerke München, og skal bruke pengene på videre investeringer i fornybar energi.

Selskapet bestemte seg i første kvartal for å bygge sitt første vindkraftverk i Chile, et prosjekt på 102 megawatt.

Nylig skrev Statkraft under en avtale med Yara og Aker Horizons om å erstatte gass med grønt hydrogen i Yaras ammoniakkproduksjon i Porsgrunn.

Statkraft har også inngått partnerskap med Aker Offshore Wind for å utforske havvind i den sørlige delen av Nordsjøen.

– Statkraft fortsetter å utvikle nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet som også støtter bærekraftmål og verdiskaping, sier Rynning-Tønnesen.

Torsdag meldte Equinor at selskapet inngår samarbeid med Vårgrønn, som er eid av Hitecvision og Eni, om satsing på flytende havvind i Nordsjøen.

Statkraft melder om at avkastningen på selskapets kapital (ROACE) er tilbake over målet på syv prosent, etter å ha falt under dette målet i fjerde kvartal (se figur).

