DNO snudde røde tall til solid overskudd i første kvartal

Høyere oljepriser bidro til at DNO er tilbake i pluss etter et år med underskudd.

DNO legger frem årets første kvartalsrapport torsdag morgen. Den viser at resultatet etter skatt steg til 51,5 millioner dollar fra minus 39,4 millioner i første kvartal i fjor.

Oljeselskapet skriver at høyere oljepriser, regulære betalinger fra Kurdistan, solid produksjon og optimalisering av kostnader bidro til inntjeningen.

Overskuddet kommer etter fire kvartaler med tap som følge av coronasituasjonen, fremholder DNO.

I kvartalet falt inntektene til 169,8 millioner dollar fra 205,6 millioner dollar på samme tid i fjor, viser kvartalsrapporten.

Kostnadene falt enda mer, slik at driftsresultatet økte fra minus 11,5 millioner dollar til pluss 66,3 millioner.

Analytikerne hadde på forhånd sett for seg at DNO ville levere et resultatet etter skatt på 36 millioner dollar av inntekter på 223 millioner dollar, ifølge Infront.

