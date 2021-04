Vard bygger tre skip til vindprosjektet Doggerbank

Verftsgruppen Vard har fått kontrakter på tre servicefartøy som skal brukes på Equinor, SSE og Enis gigantiske havvindprosjekt Doggerbank.

Illustrasjon av servicefartøyene som skal brukes på det britiske havvindprosjektet Doggerbank. Vis mer byoutline Vard

Det skriver Vard i en melding tirsdag.

Selskapet skal designe og bygge de tre skipene for North Star Renewables. Det Aberdeen-basert selskapet fikk nylig en tiårig kontrakt til en verdi av over tre milliarder kroner for servicetjenester på Doggerbank.

Skipene omtales som «service operation vessels», eller SOV, og skal bygges i Vietnam.

De tre skipene har ulikt design. Et av skipene blir 85 meter langt med enkeltlugarer til 78 personer, de to andre blir 78 meter lange og får enkeltlugarer til 60 personer.

– Det gleder meg å kunne si at arbeidet med å designe fartøyene for å oppfylle høyeste krav for funksjonalitet, komfort, sikkerhet og bærekraft har resultert i at vi sikret oss tildelingen av tre fartøyer på langtidskontrakter, noe som er et stort steg for North Star på vår ferd mot å bli en ledende aktør innen SOV-markedet, sier konsernsjef Matthew Gordon i North Star Renewables.

Kjempeprosjekt

Doggerbank blir verdens største havvindprosjekt når det er ferdig, med en samlet kapasitet på 3.600 megawatt fordelt på tre delprosjekter. Også norske Aibel har store leveranser til prosjektet.

Med en kostnad på opp mot 100 milliarder kroner blir det også et av de største offshoreprosjektene i verden de neste årene.

Skipene skal bygges ved verftet Vard Vung Tau i Vietnam. De skal ha diesel-elektrisk fremdrift og skal leveres i 2023.

– Fartøyenes miljøavtrykk og operabilitet, hybride batteriløsninger og forberedelse for karbon-nøytral drift i fremtiden har virkelig satt fart i utviklingen av denne typen spesialiserte fartøy, sier konseptdesigner Stian Ona i Vard.

Vard eies av italienske Fincantieri.

Publisert: Publisert: 6. april 2021 08:41 Oppdatert: 6. april 2021 08:56