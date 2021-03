Voldsomme Gamestop-svingninger på Wall Street

Gamestop-aksjen svinger kraftig i handelen onsdag. Samtidig er det stort sett oppgang i det amerikanske aksjemarkedet.

Handelen i Gamestop-aksjen ble stanset flere ganger, etter store svingninger som lignet hvordan aksjen utviklet seg i januar da selskapet først begynte å herje markedet, skriver Bloomberg. Aksjen er nå flat etter å ha gått fra 345 til 195 dollar på en mindre enn en halvtime.

Slik går de toneangivende aksjeindeksene onsdag kveld, ifølge tall fra Infront:

Dow Jones opp 1,35 prosent prosent

Nasdaq Composite opp 0,18 prosent

S&P 500 opp 0,74 prosent

Samme dag har USA publisert ferske inflasjonstall. I februar alene steg konsumprisene 0,4 prosent, mens på årsbasis steg prisene med 1,7 prosent. Begge tallene er på linje med estimatene.

– Den største bekymringen markedet har hatt den siste måneden har vært om inflasjonen har vært sterkere enn vi anslår. Men konsumprisindeksen legger vekk bekymringene, i hvert fall for i dag, sier markedsstrateg Art Hogan ved National Securities til CNBC.

Han trekker også frem at renteutviklingen til «tiåringen», altså amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, har roet seg. En høyere rente ble knyttet til kraftige fall på de amerikanske indeksene i overgangen mellom februar og mars. Renten er nå på 1,5 prosent.

Den siste tiden har renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner steget. Det har ført til kursnedgang for vekstaksjer, som har sin inntjening et stykke frem i tid, og som er avhengig av lav rente for å regne hjem dagens høye verdsettelse.

Onsdag er det også ventet at Representantenes hus banker igjennom USAs hjelpepakke mot viruskrisen. Den har en verdi på 1.900 milliarder dollar, tilsvarende omtrent 16.000 milliarder kroner.

President Joe Biden skal etter planen signere pakken i løpet av helgen.

Wall Street steg tirsdag, og teknologiaksjer ledet an i oppgangen. For den teknologitunge Nasdaq-indeksen ble dette årets så langt beste dag, med en oppgang på 3,69 prosent.

Tesla-aksjen er flat etter en oppgang på 19,6 prosent i går.

