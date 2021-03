Harald Espedals «vennefond» passerte milliarden

Investeringsselskapet Salt Value AS, Harald Espedals «vennefond», passerer én milliard i forvaltningskapital og fikk et supert år i 2020.

Investor Harald Espedal

Investor og tidligere direktør i Skagenfondene, Harald Espedal, kan regnskapsføre et pent pluss i «vennefondet» Salt Value AS for 2020.

Forvaltningskapitalen ble nesten doblet fra 565 millioner kroner til 1.034.000 millioner kroner. Tre ganger hentet selskapet inn ny kapital i 2020, for til sammen 292 millioner kroner.

Resultatet etter skatt ble på 161 millioner kroner, mot 120,6 millioner kroner året før.

Men Espedal selv går ikke så langt at han kaller det «et svært bra resultat».

– Jeg vil kalle det et bra resultat, sier han nøkternt til Aftenbladet/E24.

Sterke svingninger

Espedal klarte altså å utnytte de sterke svingningene for aksjer i løpet av året «rimelig godt», for å holde oss til hans terminologi. Oslo Børs var som kjent kraftig ned i mars i fjor, for så å heve seg i løpet av året.

I løpet av det «sinnssyke børsåret» gikk børsen fra 605 poeng i mars til 974 poeng ved årsskiftet.

Mens Oslo Børs gikk ut av 2020 med en vekst på 4,5 prosent, kunne Salt Value rapportere en samlet avkastning på 14,8 prosent.

Espedal har enkelte favorittaksjer, og det er Kid, Bonheur, Europris, Sats og flere sparebanker.

– Interessant år

– 2020 var et krevende, men også svært interessant år, sier han.

– Tilbake i mars og april kunne vi bare glemme de vanlige økonomiske modellene. Dermed måtte vi ty til helt nye datagrunnlag for å studere utviklingen i økonomien.

Espedal forteller at han blant annet brukte data fra kart- og trafikkselskapet TomTom som viste køer og full aktivitet i fabrikkområder i Kina. Dessuten kortbruken i Norge (hva bruker folk penger på nå), og til og med produksjonen til anleggsmaskin-produsenter i Japan, som eksporterer til Kina. Kina kom tidlig med stimulanspakker for å øke industriproduksjonen i landet.

– Alle data viste at pengene gikk over fra tjenester til varekonsum, og vi fikk bedre grunnlag for avgjørelsene våre, sier Espedal.

Kjøpte på bunn

Best avkastning hentet selskapet fra Espedals gamle aksjefavoritter som Kid, Sundal Collier, Kværner, Bonheur og Sandnes Sparebank.

Han lastet opp betydelig med aksjer da de var på sitt billigste i fjor vår.

Av nye aksjer som ble tatt inn i porteføljen nevner han Volvo, SKF og Boliden, altså i industrisektoren.

Men også den kriserammede treningskjeden Sats ble kjøpt.

– Så vidt jeg husker, kjøpte vi Sats for pluss minus 15 kroner, og nå står den vel i 22–23 kroner.

Ser muligheter

Espedal ser fortsatt gode muligheter framover.

– Markedet vil nok svinge, og mye er nå priset høyt og med forventninger om at alt skal gå bra. Men jeg tror at det fortsatt finnes gode avkastningsmuligheter, og vi vil fortsette på samme linje som før.

Nye aksjonærer

Salt Value AS har altså fått flere nye aksjonærer i 2020. To av dem er brødrene Roar og Ove Kaldheim fra Sandeid. Roar eier nå nesten 10 prosent av aksjene, mens Ove eier ca. 5 prosent.

– Jeg kommenterer ikke hvem som investerer i selskapet, sier Espedal.

Men han bekrefter at det ikke er nødvendig for ham å drive reklame for å hente ny kapital. Folk kommer til ham.

– Vi har hatt to aksjeutvidelser i året i det siste, og det kommer vi til å fortsette med, sier han.

Aksjekapitalen i Salt Value AS er på 69,4 millioner kroner. Samlet egenkapital er i dag 1,05 milliarder kroner. Selskapet ble stiftet høsten 2016.

Tjener godt

Harald Espedal kjører forvaltningshonorarene fra Salt Value AS inn sitt heleide selskap Salt Capital AS. Der økte inntektene dramatisk fra 2019 til 2020, fra fem millioner kroner til 21 millioner kroner. Resultatet før skatt ble 14,5 millioner kroner.

Dette er inntekter som kommer i tillegg til verdistigningen i eierandelen hans i Salt Value AS.

Harald Espedal har også et heleid selskap – Espedal & Co AS. Der investerer han grovt sett i de samme aksjene som i Salt Value, og der er også eiendomsinvesteringene plassert. Det er kona Anne Langeland Espedal som har ansvaret for eiendomsdriften. Årsregnskapet for dette selskapet kommer seinere.

De største aksjonærene Det er Roar Kaldheim fra Sandeid som nå er største aksjonær i Salt Value AS gjennom selskapet med en eierpost på 9,75 prosent. Deretter følger Einar Magne Jansen fra Karmøy en aksjepost på 8,6 prosent. Jansen ble rik ved å bygge opp det private barnehageselskapet Espira. Harald Espedal eier selv 7,2 prosent, og det samme gjør Bjørn Mathias Apeland, en velstående karmøybu. Han ble rik på et selskap som utviklet utstyr til lakseoppdrettsnæringen. Ove Kaldheim, Ådne Kverneland og Jostein Kaada er også inne på eiersiden, sammen med Cathrine Hermansen, Kari Skadsheim Westbø, Astrid Lærdal Frøseth, Odd Jostein Helgøy, Olav Stangeland, og flere. Vis mer vg-expand-down

