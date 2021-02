Oljefondet økte med nye 100 mrd. kr på Cayman Islands i fjor

– Det å være hjemmehørende på Cayman Islands er ikke et problem i seg selv, sier Oljefondets ansvarlige for eierskap. Fondet eier nå aksjer for 282 milliarder kroner der.

Oljefondet hadde hundrevis av milliarder på Cayman lenge før Nicolai Tangen var påtenkt som fondssjef. Formuen øker ytterligere nå. Vis mer byoutline Terje Pedersen

Oljefondet solgte seg i 2020 for første gang ut av selskaper som de mener «betalte svært lav skatt og hadde svært lite offentlig tilgjengelig informasjon om skatteforhold».

Totalt ble 130 selskaper satt under lupen når det gjelder skatt. Fondet solgte seg så helt ut av syv av dem.

Blant kriteriene var andelen av inntekter utenfor hjemlandet, om man var i lavskattland og lukkede jurisdiksjoner, og om de hadde lav effektiv skatteprosent.

Dette hindret likevel ikke at verdien av fondets aksjer på Cayman Islands også i fjor økte kraftig.

For Oljefondet økte sine aksjeverdier med 100 milliarder kroner i skatteparadiset i fjor. Det tilsvarer en stigning på 55 prosent. Den øvrige aksjeporteføljen til fondet økte med 10 prosent i verdi i 2020.

Ved utgangen av fjoråret var 282 milliarder kroner investert i 372 selskaper som har sitt hovedkontor på den karibiske øygruppen.

Listen av selskaper domineres av opprinnelig kinesiske foretak som har hovedkontor på Cayman, og som er børsnoterte i USA. De to aller største er internett-gigantene Alibaba og Tencent.

Mange har krevd at Oljefondet må selge seg ut av alle aksjer i selskaper registrert både på Cayman Islands og i andre såkalte skatteparadiser.

Men nå sier Oljefondets ansvarlige for eierskap og etterlevelse i praksis at så ikke vil skje.

Carine Smith Ihenacho er ansvarlig for eierskap og etterlevelse i Oljefondet. Vis mer byoutline Paal Audestad

– Det å være hjemmehørende på Cayman Islands er ikke et problem i seg selv, sier Carine Smith Ihenacho.

Hun viser til fondets såkalte forventningsdokument. Der stilles det krav til at selskapene betaler skatt der de har sin virksomhet, at de foretar det som kalles land til land-rapportering og at styrene tar ansvar for deres skattepraksis.

– Det vi prøver å forstå, er om det er en høy skatterisiko i selskaper vi er investert i. Og å forstå hvorfor de er etablert der de er, sier Ihenacho.

– Cayman er åpenbart et problem

Hos organisasjonen Tax Justice Network i Norge er man ikke glade for fondets syn.

– Cayman Islands er rangert som den mest skadelige jurisdiksjonen på hemmelighold i verden. Og det er den tredje verste bidragsyteren til aggressiv skattekonkurranse. At Cayman Islands er et problem, er derfor åpenbart.

Det fremholder daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen.

Daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network i Norge. Vis mer byoutline Halvor Solhjem Njerve

– Har dere vært for dogmatiske i synet på skatteparadiser?

– Vår inngang til skatteparadiser har ikke vært dogmatisk – heller det motsatte. Det er institusjoner som EU og OECD som har forsøkt å gjøre spørsmål om skatteparadis til et «ja eller nei»-spørsmål gjennom etableringen av svartelister, svarer Jacobsen.

Hun sier at de har avvist svartelister, men at Cayman Islands har kommet konsekvent dårlig ut på målingene hun viser til.

I Luxembourg, som er et av de andre kjente skatteparadisene som Oljefondet har investeringer i, økte verdien av fondets aksjer med 38 prosent til 21 milliarder kroner i 2020.

På Bermuda og Jersey falt derimot både antall selskaper som fondet er investert i og verdien av aksjene.

Hva sier Michael O'Leary til at Oljefondet ikke vil eie en eneste aksje hos ham lenger? Vis mer byoutline REUTERS/François Lenoir

Eier ingenting i Ryanair lenger

Fondet eier 78 færre selskaper ved utgangen av 2020 enn på samme tid i 2019. Fondet oppgir å ha solgt seg helt ut av 32 selskaper av årsaker som «skattepraksis og menneske- og arbeidsrettigheter».

Hverken Oljefondets sjef Nicolai Tangen eller Ihenacho vil svare på om nedsalget i irske Ryanair har slike årsaker. Fondet eier ikke én eneste aksje lenger i det som er Europas største flyselskap.

Ryanair er blitt kritisert for sin fiendtlige holdning til fagforeninger, men åpnet litt opp for slike i 2018.

Oljefondet eier derimot for hundrevis av millioner kroner i hvert av en rekke andre europeiske flyselskaper. Fraværet av Ryanair på listen over fondets totalt 9123 aksjer er derfor oppsiktsvekkende.

Det pikante er at Ryanair var en av Tangens absolutte favorittaksjer i alle hans år som hedgefondforvalter i London.

Hans forvaltningsselskap Ako Capital eide aksjer for ca. 6 milliarder kroner i Ryanair så sent som i fjor vår.

Men som sjef for Oljefondet må han bare se på at hans forvaltere ikke ønsker å plassere én krone i Ryanair.