Storebrand med rekordresultat og milliardutbytte

Finanskonsernet økte overskuddet til 870 millioner kroner i fjorårets siste kvartal, og vil dele ut halvannen milliard kroner i utbytte.

– Storebrand leverer sitt sterkeste kvartalsresultat noensinne, drevet av vekst i forvaltningskapital og forsikringspremier, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Finanskonsernet økte overskuddet i det siste kvartalet av 2020, og varsler utdeling av utbytte til aksjonærene.

Milliardutbyttte

Styret foreslår et utbytte på 3,25 kroner per aksje for 2020. Det tilsvarer 1,52 milliarder kroner med dagens antall aksjer i selskapet.

Storebrand hadde tidligere droppet utbyttet basert på 2019-resultatet som følge av coronasituasjonen, men gjorde avsetninger slik at konsernet kunne betale et ordinært utbytte basert på inntjeningen i 2020.

Resultat etter skatt steg til 870 millioner kroner i fjerde kvartal, fra 670 millioner kroner i tilsvarende periode året før, viser kvartalsrapporten.

Analytikerne hadde på forhånd sett for seg en bedring i resultatene. Ifølge TDN Direkt ventet de et overskudd etter skatt på 735 millioner kroner i kvartalet.

I perioden økte konsernresultatet med 19 prosent til 1,23 milliarder kroner.

Forvalter mer penger

Storebrand peker blant annet på vekst innen spareområdet og forsikring.

Fra fjerde kvartal i fjor økte midlene under forvaltning med 131 milliarder kroner til 962 milliarder, både som følge av salget og avkastningen i markedet.

Storebrand melder også om en økning i den såkalte solvensgraden.

Dette er et uttrykk for hvor mye kapital Storebrand sitter på, og har blant annet betydning for utbyttekapasiteten til konsernet.

Solvensgraden var 178 prosent mot slutten av 2020, opp 2 prosentpoeng fra året før, ifølge Storebrand, som peker på at tallet er «betydelig over målsatt nivå på mer enn 150 prosent».

Oppgangen skyldes stigende renter, avkastning og inntjeningen i konsernet, ifølge Storebrand.

