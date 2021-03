Wall Street åpner forsiktig opp – Tesla med kraftig oppgang

Dow Jones fortsetter forrige ukes trend og åpner ned, mens S&P 500 stiger marginalt. Teknologitunge Nasdaq stiger markant fra start med god drahjelp fra Tesla.

CNBC meldte tidligere om en blandet affære i førhandelen.

Slik er utviklingen for de viktigste aksjeindeksene ved åpning:

Nasdaq Composite stiger 0,74 prosent

Dow Jones faller 0,34 prosent

S&P 500 stiger 0,07 prosent

Det er særlig oppgangen til Tesla som drar lasset for Nasdaq med en oppgang på 5,70 prosent. Dette kommer etter at Cathie Wood, CEO i Ark Investment Management, spår at kursen kan stige til 3.000 amerikanske dollar per aksje innen 2025. Saken er omtalt av CNBC.

Vaksineoptimisme

Høyt vaksinasjonstempo har gitt optimisme til aksjemarkedene. Samtidig melder Reuters at ny vaksinedata fra Astrazeneca viser en 100 prosent effektivitet mot alvorlig sykdom. Den siste vaksinetesten ble utført på mer enn 32.000 mennesker og inkluderte flere eldre enn i tidligere vaksinetester, ifølge analytikere.

Flere land har satt vaksinen fra Astrazeneca på vent i påvente av mer informasjon om mulige bivirkninger. E24 har tidligere omtalt sterkt redusert tillit til vaksinen blant europeere.

Astrazeneca-aksjen stiger 1,50 prosent fra start.

Små bevegelser i obligasjonsmarkedet

Obligasjonsmarkedet har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Nå er «verdens viktigste rente», den amerikanske 10-årige statsobligasjonen, noe ned fra forrige ukes topp på 1,75 prosent til 1,69 prosent. Utviklingen i obligasjonsmarkedet er blitt knyttet til generell markedsuro og «rentefrykt», særlig for teknologi- og vekstaksjer som har inntjening frem i tid.

Den 30-årige renten var innom 2,5 prosent sist uke, men er nå ned til 2,3 prosent.

– Det er denne renteoppgangen som har bidratt til at mange investorer har kastet seg over de sykliske aksjene til fordel for vekstaksjene i 2021. Denne trenden er for øvrig ventet å fortsette såfremt verdensøkonomien fortsetter sin normaliseringsferd, skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en kommentar.

Berntsen avslutter med å bemerke at den 30-årige renten nå er nærmere 150 prosent høyere enn bunnen for ett år siden.

