Norwegian fryser bonusprogrammet: Kunder vil hverken kunne tjene eller bruke Reward-poeng

Norwegian strammer nå kraftig inn på bonusprogrammet Reward. Selv om selskapet skulle klare å komme seg ut av konkursbeskyttelsen kan det bli lagt begrensninger på kundenes fremtidige bruk av poengene sine.

Norwegian tar nå nye grep i møte med den største krisen som har møtt selskapet og luftfarten i moderne tid.

Selskapet skriver i en e-post til sine kunder mandag kveld om endringene som nå gjennomføres i bonusprogrammet – kjent som Norwegian Reward:

Programmet settes på pause inntil videre mens selskapet er under rekonstruksjon (konkursbeskyttelse)

Det vil hverken være mulig å tjene eller bruke Reward-poeng. Medlemskapet vil forbli aktivt og det eneste stedet man kan tjene poeng er via Norwegians Reward-partnere (strømselskaper eller andre som tilbyr kundene sine Reward-poeng)

Det kan bli mulige begrensninger på poengbruk i fremtiden

Norwegian opplyser til E24 at disse begrensningene ikke er vedtatt ennå, men at det trolig blir snakk om begrensninger på hvor mye poeng man kan bruke på hver enkelt bestilling. Man må altså være forberedt på å ikke lenger kunne bestille billetter utelukkende med bonuspoeng.

Begrensningene kan også komme til å vare lenge. Norwegian «reserverer» seg «retten til å begrense bruk av CashPoints som betaling inntil virkningene av pandemien avtar og Norwegian kan returnere til en mer normal drift».

Nøyaktig når bransjen vil være tilbake til en tilnærmet normal hverdag er det ulike prognoser på, men de fleste flyselskaper snakker om perioden 2022 til 2024.

Varigheten av poengene forlenges

Selskapet vil tilby en forlengelse på ett år, slik at poeng som utløper 31. desember 2021 først utløper 31. desember 2022. Selskapet skriver at gyldigheten på opptjente poeng også har vært fryst siden i fjor.

Norwegian skriver videre i e-posten at selskapet vil komme tilbake med mer detaljert informasjon til kundene sine.

Lover at en krone skal forbli en krone

Norwegians bonusprogram ble etablert i 2009 og har lenge skilt seg ut fra mange andre bonusprogram i bransjen ved at ett poeng tilsvarer én krone.

Selskapet understreker at det fortsatt vil gjelde og skriver at Norwegian «kommer ikke til å devaluere CashPoints (...) og vårt mål er å gjenåpne Reward så fort virkningene av pandemien avtar og Norwegian kan returnere til en mer normal drift».

Pressesjef Tonje Næss i Norwegian skriver i en uttalelse at selskapet at endringene «kan være frustrerende» og at Norwegian «beklager ulempene dette medfører».

– Ingen har kunnet forutse hvordan pandemien har utviklet seg eller hvordan den har påvirket luftfarten. Covid-19 har sendt Norwegian inn i en dyp krise, og i november i fjor gikk selskapet inn i rekonstruksjonsprosesser i Norge og i Irland. Disse prosessene medfører en rekke begrensninger på det rettslige handlingsrommet til Norwegian, skriver Næss videre.

En del av rettsprosessen

For flyselskapene er bonusprogrammene en viktig kilde til inntekter og kundelojalitet.

Selskapene selger ofte poeng i store kvanta til andre selskaper, som igjen kan tilby deg og meg bonuspoeng hos ulike selskaper som en bonus eller et tilbud – for eksempel hvis man bytter strømleverandør eller lignende.

I regnskapene til flyselskapene finner man også opptjente bonuspoeng som en forpliktelse. For hvert bonuspoeng man opptjener skylder flyselskapet deg en verdi tilbake.

Ettersom Norwegian før jul søkte og fikk innvilget konkursbeskyttelse i både Irland og Norge blir denne gjelden til kundene et spørsmål som må håndteres.

Konkursbeskyttelsen kan endte ende med at man får til en enighet om en restrukturering eller det kan ende med at selskapet blir slått konkurs og oppløses.

Nøyaktig hva kundenes bonuspoeng vil være verdt etter en eventuell redningsoperasjon er ikke klart ennå, men i utgangspunktet skal kundenes krav behandles på lik linje med krav fra andre usikrede kreditorer.

De kreditorene er forespeilet å sitte igjen med en dividende på fem prosent av sitt opprinnelige krav.

Reward-poeng blir neppe til aksjer

I forbindelse med fordringshavermøtet i Norwegians norske konkursbeskyttelse i forrige uke, ble kundenes refusjonskrav og bonuspoeng diskutert.

– Bestiller man flybilletter med Norwegian i dag er det trygt, fordi det er min jobb at selskapet har penger til å dekke eventuelle refusjonskrav som oppstår i perioden, sa rekonstruktør Håvard Wiker i advokatfirmaet Ro Sommernes, om de som bestilte etter konkursbeskyttelsen.

– Selskapet er av loven og undertegnede pålagt å behandle alle kundekrav på lik linje med andre kreditorkrav. Det betyr at selskapet ikke får lov til å betale ut krav som oppsto før rekonstruksjonen, sa Wiker videre.

Det betyr imidlertid ikke at Norwegian og Wiker ikke prøver å få til noe bedre for kundene, men utfallet avhenger av rettsprosessene i Irland og Norge.

Konsernsjef Jacob Schram brukte under rettshøringen i Oslo i forrige uke selskapets merkevare og kundelojalitet som to av argumentene for at selskapet bør ha en lys fremtid.

– Vi ønsker å finne en løsning, sa Schram og viste til Wikers forklaring.

Finansdirektør Geir Karlsen peker også på at det er relativt små summer som det er snakk om:

– Ser man globalt så har vi refundert 95 prosent av kravene som gjelder fra før 18. november. Ser man på de kundene som har bestilt billetter direkte av oss er tallet 99 prosent, sa Karlsen.

– Men hva med bonuspoengene som kundene sitter på i Norwegian Reward, kan de bli konvertert til aksjer?

– Jeg tror det er urealistisk at Reward-poeng blir utbetalt i aksjer, sa Karlsen.

