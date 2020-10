Lånevekst og dempet coronatap for Nordea

Nordea Norge har lånt ut mye til flere i årets tredje kvartal, og kan reversere deler av tapene fra tidligere i 2020.

I tredje kvartal har den norske banken ført tilbake tapsavsetninger på 193 millioner kroner, mens konsernet som helhet tilbakeførte 2 millioner euro.

Det går frem av den siste kvartalsrapporten fra selskapet fredag.

Under coronakrisen har Nordea-konsernet satt til side et samlet beløp på 650 millioner euro for å dekke kommende tap på utlån, tilsvarende over syv milliarder kroner.

Boliger og bedrifter

Fra juli til september melder banken i Norge om en økning i boliglån på 11 prosent i form av 10 milliarder kroner ekstra til norske husholdninger.

De fikk rundt 15.400 nye privatkunder i tredje kvartal.

– Noen opplever økt handlekraft og bedre økonomi som følge av en historisk lav rente, men for andre er tiden vi er inne i preget av stor usikkerhet. Gjennom de siste månedene har vi jobbet tidlig og sent for å hjelpe kunder i utfordrende situasjoner, sier administrerende direktør Snorre Storset.

Det er også en større interesse for å spare i aksjefond. I løpet av tredje kvartal har Nordea-kundene her i landet kjøpt fondsandeler for 2,8 milliarder kroner (netto).

I tillegg vokste lånene med 10,8 prosent til bedrifter, og banken fikk cirka 1.300 nye kunder i bedriftsmarkedet.

– Næringseiendom, sjømatsektoren og bedrifter innen kraftnæringen går godt, og vi er svært fornøyde med å ta markedsandeler også på bedriftssiden, sier Storset.

Ifølge Nordea er lånene deres til bedrifter i Norge nå 17,6 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Milliardvekst på konsernnivå

Overordnet gjør Nordens største bank det godt i tremånedersperioden.

Hele Nordea-konsernet fikk et driftsresultat på 1.085 millioner euro, tilsvarende 11,9 milliarder kroner i tredje kvartal.

Analytikerne ventet at resultatet skulle bli på 884 millioner euro (9,67 milliarder kroner), ifølge estimater innhentet av Infront.

På samme tid i fjor endte kvartalsresultatet på 9,58 milliarder kroner.

