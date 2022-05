XXL-sjefen går av etter uenighet

Pål Wibe trer av som sjef for sportskjeden 1. september. Bakgrunnen er uenighet om prioriteringer og veien videre.

Pål Wibe går av som XXL-sjef. Styret setter i gang jakten på en oppfølger.

– Styret og jeg har hele veien vært enige om den strategiske retningen, men vi er uenige om implementeringen og hvilke prioriteringer som er viktigst for XXL akkurat nå. Jeg har hatt en åpen og god dialog med styret, og begge parter har kommet til konklusjonen om at det er riktig å skille vei på vennskapelige vilkår, sier Wibe i en uttalelse.

Wibe begynte i jobben i april 2020. Da kom han fra tilsvarende jobb i Europris, hvor han hadde vært siden 2014.

Aksjekursen til XXL falt 3,3 prosent etter fem minutters handel på Oslo Børs, i kjølvannet av meldingen om sjefsavgangen. Den har svinget mellom minus og pluss 1 prosent de første to timene handel. Men i skrivende stund er den opp 2,02 prosent.

Samme dag som Wibe ble ansatt i XXL svarte markedene med å sende XXL-aksjen opp 10,54 prosent, mens hans tidligere arbeidsgiver Europris ble sendt ned 4,44 prosent.

XXL-aksjen er mer enn halvert det siste året, slik grafen under viser.

Styreleder Hugo Maurstad sier han er takknemlig for arbeidet Wibe har gjort gjennom pandemien og frem til i dag.

– Styret ser frem til å samarbeide med Wibe for å sikre en smidig overgang, mens vi søker etter ny leder til videreutvikle selskapet, sier Maurstad.

Avgangsdatoen er 1. september, men Wibe vil være tilgjengelig for XXL frem til utgangen av 2022 for å sikre en god overgang for den neste sjefen.

Tjente 6,6 mill.

Wibe tjente 6,6 millioner kroner i fjor, hvorav 5 millioner var grunnlønn og 1,6 millioner kroner var bonus, viser årsrapporten til XXL.

Pål Wibe har 2,22 millioner aksjer i XXL ASA gjennom sitt selskap Nordkronen II AS. Gitt aksjekursen på 9,155 kroner ved stengning torsdag var disse aksjene verdt 20,3 millioner kroner.

Wibe kjøpte disse aksjene i april 2020 for ni kroner aksjen, noe som vil si at verdien da var på 19,98 millioner kroner.

Wibe eier også 9.961 aksjer i XXL Management Invest AS, og gjennom dette har han et indirekte eierskap på én prosent av XXLs datterselskap XXL Sport og Villmark AS. Disse er låst i tre år, og etter dette kan ledelsen som gruppe kreve at XXL kjøper eller bytter disse aksjene mot XXL-aksjer til markedspris.

Resultatfall

XXL la frem tall for årets første kvartal 27. april, da det kom frem at sportskjeden omsatte for 1,98 milliarder kroner i kvartalet.

På forhånd var det ventet en omsetning på 2,0 milliarder kroner, ned fra 2,17 milliarder på samme tid i fjor, ifølge Bloomberg.

Ebitda (inntjening før renter, skatt og nedskrivninger) var ventet på 130 millioner kroner, men endte på 75 millioner kroner, ned fra 207 millioner i fjorårets første kvartal.

– Etter et sterkt fjerde kvartal var vinterforholdene mer utfordrende de første månedene av 2022. Men ser vi på hele vintersesongen fra november til mars har vintersalget vært OK, sa Wibe den gang.

Den sammenlignbare veksten (like-for-like) var på minus 8,5 prosent, sammenlignet med minus 0,6 prosent på samme tid i 2021.

Krevende

XXL har vært gjennom en krevende periode etter pandemien, med både forsyningsproblemer og en svak vintersesong.

I forbindelse med forrige tallslipp meldte selskapet at det vil fortsette å satse på selektive nyåpninger og vekst i netthandel, og ser for seg et investeringsnivå (capex) på 230–300 millioner kroner i 2022.

Fremover forventet XXL at tempoet i butikkutrullingen vil være 3–5 nye butikker per år. XXL har signert tre nye leieavtaler for butikkåpning i 2022, en i Norge og to i Sverige.

Trøbbel i Østerrike

XXL har lenge slitt med driften i Østerrike, som heller ikke ble bedre etter omfattende nedstengninger i landet i løpet av pandemien.

«XXL forplikter seg til å forbedre lønnsomheten betydelig i Østerrike i 2022 og vil sette i gang en strategisk gjennomgang av sin Østerrikske operasjoner», skrev selskapet.

Flere analytikere har spådd at det går mot nedleggelse av driften i Østerrike.