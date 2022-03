Sbanken hopper etter DNB fikk ja til oppkjøp – Oslo Børs stiger

Konkurranseklagenemndas ja til oppkjøpet sender aksjen over budprisen. Samtidig stiger Børsen markant etter børsfest i Asia og ny oppgang i oljeprisen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Hovedindeksen klatrer 1,30 prosent etter fem minutters handel torsdag.

Dermed fortsetter oppgangen etter at indeksen onsdag steg 2,8 prosent.

Oljeprisen er opp 3,6 prosent fra midnatt til 101,43 dollar fatet. Det er rundt to dollar høyere enn da Børsen stengte onsdag.

Børslokomotivet Equinor er opp 1,13 prosent i tidlig handel, mens Aker BP stiger 1,44 prosent.

DNB får kjøpe Sbanken

Onsdag kveld kunne DNB juble over beskjeden om at de får kjøpe Sbanken etter at Konkurranseklagenemnda opphevet Konkurransetilsynets vedtak. Etter planen vil oppkjøpet nå gjennomføres innen utgangen av måneden.

Sbanken-aksjen stiger 18,03 prosent til 105,40 kroner etter godkjenningen. DNB er samtidig opp drøyt tre prosent.

DNB vil betale 104,45 kroner pluss to prosent rente beregnet fra 18. november for per aksje i Sbanken.

– Jeg er kjempeglad for at nemnda er enstemmig enig med oss. Dette er nyheten vi har ventet og håpet på, sa DNB-sjef Kjerstin Braathen til E24 onsdag.

– Nå er vi opptatt av å tenke fremover og vi gleder oss til å slå oss sammen, sier Braathen videre.

– Tydelig innstramming

Børsene i Asia har hatt en svært sterk morgen, der det aller meste har steget. I Tokyo steg Nikkei-indeksen mer enn tre prosent, mens Hongkong-børsen i skrivende stund er opp 6,3 prosent.

Det skjedde etter at de amerikanske børsene satte fart oppover i etterkant av gårsdagens renteheving fra Federal Reserve. Sentralbanken ser for seg ytterligere seks rentehevinger i år og tre til neste år. Samtidig satte sentralbankens medlemmer ned det de mener er det riktige langsiktige rentenivået på lang sikt.

– Det viktige her er at Fed nå signaliserer at de skal heve renta til et nivå som er høyere enn det langsiktige normalnivået for renta. Det vil si en tydelig innstramming i pengepolitikken, skriver rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets i sin morgenrapport.