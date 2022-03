Equinor slutter å handle med olje og oljeprodukter fra Russland

Equinor vil ikke inngå nye avtaler om handel med eller transport av russisk olje og oljeprodukter. De vil likevel motta olje de allerede har inngått kontrakter om.

Det melder selskapet mandag kveld.

Equinor har besluttet å slutte å handle med olje og oljeprodukter fra Russland. Dette betyr at Equinor ikke vil inngå nye avtaler om handel med eller transport av russisk olje og oljeprodukter.

Selskapet vil fortsatt motta olje som følge av kontrakter de allerede har inngått, skriver selskapet.

Dette inkluderer kontrakter signert i januar i år, hvor Equinor vil motta fire oljelaster i mars. To av disse selges videre til kunder i Asia. Den tredje er en naphta-last som skal leveres til et Equinor-kontraktslager. Den fjerde er en råvarelast som skal leveres ved Mongstad-raffineriet i Norge.

– At vi mottar disse lastene er helt i tråd med gjeldende sanksjoner, skriver selskapet.

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

Selskapet har tidligere annonsert at de har startet prosessen med å trekke seg ut av Russland.

– Vi er dypt urolig over invasjonen av Ukraina. Den representerer et forferdelig tilbakeslag for verden, og våre tanker går til alle dem som lider som følge av det militære angrepet, sa konsernsjef Anders Opedal i Equinor 28. februar.

Equinor hadde ved nyttår bokførte anleggsmidler til en verdi av 1,2 milliarder dollar, tilsvarende 10,75 milliarder kroner, i Russland.

I februar meldte selskapet at det forventes at den bokførte verdien av eiendelene vil falle, og at det blir nødt til å gjennomføre nedskrivninger.

Oljegiganten har vært i Russland i mer enn 30 år, og inngikk i 2012 en samarbeidsavtale («joint venture») med russiske Rosneft.

Totalt utvinner Equinor 25.000 fat per dag i Russland. Oljekjempen har 70 ansatte i landet, med kontorer i hovedstaden Moskva.

– Vi vil nå stanse nye investeringer i vår russiske virksomhet, og vi starter planleggingen for å tre ut av våre «joint ventures» på en måte som er i tråd med våre verdier. Vår viktigste prioritet i denne vanskelige tiden er sikkerheten for våre medarbeidere, sa Opedal før månedsskiftet.