Norwegian-sjefen vil ha flere fly: – Vi er mer konkurransedyktige enn på lenge

Norwegian-sjef Geir Karlsen har fått fleksibiliteten han trenger, og er i ferd med å få til frivillige avtaler med de ansatte. Men, flere fly trengs for at det skal virkelig merkes i resultatene.

Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian, her under dagens kvartalspresentasjon, torsdag 28. oktober. Har løst flyene, jobber med de ansatte: – Å bygge fleksibilitet mellom sesongene er svært viktig. Vis mer

Flyselskapet Norwegian er i ferd med få en operasjonell selskapsstruktur som skal lede selskapet inn i fremtiden.

Fra tidligere seks flyselskaper, er det i dag i praksis kun ett. Samtidig er gjeld og forpliktelser på hele 140 milliarder kroner sanert. Fly er sendt i retur, og en betydelig del av arbeidsstokken, primært utenlands, har måttet gå.

Tilbake står rundt 3.000 ansatte. Og en flåte på 51 fly som selskapet kun betaler leie for tiden de er luften - i alle fall til langt ut på nyåret.

– Vi er nok mer konkurransedyktige nå enn vi har vært på lenge, sa Norwegian-sjef Geir Karlsen i forbindelse med selskapets kvartalspresentasjon torsdag.

Ifølge toppsjefen betaler Norwegian i snitt under 40 prosent lavere leie for flyene enn hva selskapets gjorde i 2019, før coronapandemien.

Timeleie

Onsdag varslet Norwegian at de vil leie inn ytterligere 13 fly, som vil bli levert i forkant av den viktige sommersesongen neste år. Leien er også lavere enn gjennomsnittsleien for dagens flåte, ifølge Karlsen.

Det gjelder også en «power by the hour», det vil si at man bare betaler leie for tiden flyene er i luften, både for inneværende vintersesong og vintersesongen neste år.

Det gir Norwegian den fleksibiliteten selskapet trenger, ifølge Norwegian-sjefen.

– Vi kan i prinsippet parkere dem, uten å betale noe. Men det er åpenbart ikke planen.

Planen er å ha inntil 70 fly i luften til sommeren.

– Vi er svært komfortable med at vi har behov for å øke flåten, som vil øke lønnsomheten i selskapet, sa Karlsen.

– Kostnadsspill

Norwegian-sjefen sa også at selskapet var svært forsiktig med å ta ned kapasitet for mye fordi man vil forsvare markedsandeler. Samtidig jobber selskapet hardt med å ta ned kostnadsnivået.

– Jeg mener det er et kostnadsspill, og vi har ikke den nødvendige skalaen ennå. Vi har for få fly og øker til 70 neste år. Vi må kanskje til 80–90. Da vil du begynne å se effekten.

Han utdyper dette overfor E24.

– Jeg vil gjerne opp i 80–90 fly så fort som mulig. Vi har en organisasjon i dag som kan drive i hvert fall 20 fly til med samme faste kostnadsbase, sier Karlsen, og fortsatte:

– Men, denne gang skal vi gjøre det i takt med hvordan vi ser etterspørselen komme, og hvilke muligheter vi ser, kanskje utover de markedene hvor vi opererer i dag.

Utfordrer «hvem som helst»

Under torsdagens presentasjon ga konsernsjefen uttrykk for at han var trygg på kostnadssituasjonen.

– Vi kommer til å ha et kostnadsnivå som tillater oss å kjempe imot hvem som helst som kommer inn i vårt marked.

Nøkkelordet er fleksibilitet. Den har man nå fått på flysiden, mens det arbeides parallelt med mannskapssiden, påpeker toppsjefen.

– Vi har løst det på flysiden. Så får vi se om vi får til de samme løsningene på mannskapssiden slik at vi kan fly mindre crew på vinteren enn vi gjør på sommeren, uttalte Karlsen til E24.

Gode signaler

Norwegian-ansatte har tidligere reagert på at selskapet legger opp til mer sesongarbeid.

Under dagens presentasjon sa toppsjefen at han var «mye mer positiv enn for bare noen uker siden» med tanke på å få på plass en fleksibel bemanningsløsning.

– Jeg synes signalene er gode. Men det er også viktig å si at dette er ikke snakk om at vi skal begynne å permittere folk eller si opp folk, ikke i det hele tatt, sa Karlsen til E24, og fortsatte:

– Her skal vi finne en løsning med fagforeningene, på en frivillig basis som er fornuftig for begge parter.

