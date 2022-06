Wall Street-hoppet etter Fed-sjefens tale

Markedene i USA gjorde kraftig hopp under sentralbanksjefens tale, hvor han blant annet sa at han ikke venter at rentehopp på 0,75 prosentpoeng blir vanlige.

OPP: Pilene peker opp for de tre toneangivende indeksene på Wall Street.

Slik endte det på de toneangivende USA-indeksene like etter sentralbanksjef Jerome Powells tale og pressekonferanse.

Samleindeksen S & P 500 steg 1,46 prosent

Tek-indeksen Nasdaq steg 2,50 prosent

Industriindeksen Dow Jones steg 1 prosent

Den amerikanske sentralbanken leverte en renteheving på 0,75 prosentpoeng onsdag kveld.

– Inflasjonen er fortsatt høy og reflekterer ubalanse i både tilbud og etterspørsel som stammer fra pandemien, høyere energipriser og et bredt prispress, skriver rentekomiteen i et notat.

Fed-sjef Jerome Powell åpnet med en tydelig beskjed på vegne av den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, under pressekonferansen etter beslutningen: «inflasjonen er altfor høy».

– Vi forstår vanskelighetene høy inflasjon fører til, sa han.

Renteintervallet i USA er nå på 1,5 til 1,75 prosent.

– Lettelse

Hvorfor det skapte de utslagene det gjorde for de tre toneangivende indeksene under Powells pressekonferanse, er ikke sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank helt sikker på.

– Jeg har ikke sett noen god grunn til det. Jeg ser at det stiger mellom klokken 20.30 og 20.40, og da har ikke Powell ikke engang begynt å svare på spørsmål, sier Johansen.

Han registrerte imidlertid at markedene svingte litt opp og litt ned ut ifra hva folk spurte om under pressekonferansen.

– Jeg tror nok dette dreier seg mest om en lettelse i markedet, fordi det ikke er noen overraskelse i dette. Om de ikke hadde hevet renten med 0,75 prosentpoeng hadde markedet antageligvis steget veldig mye mer, sier Johansen.

– Berettiget

Sentralbanksjef Powell innrømte under pressekonferansen at deres rentegrep vil måtte tilpasses underveis.

– Vi sa under forrige møte at en heving på 0,5 prosentpoeng ville bli vurdert på dagens møte om utviklingen ville gå som ventet. Men siden den gang har inflasjonen igjen overrasket på oppsiden. Som en respons på dette, var en kraftigere økning berettiget på dagens møte, sa Powell.

– Vi venter ikke at rentehopp som dette blir vanlige, sa Powell.

Sjefstrateg Johansen i Danske Bank sier at det var to tall sentralbanksjef Powell trakk frem som hovedårsakene til at de valgte en såkalt «trippel» onsdag: de overraskende høye inflasjonstallene som kom fredag og University of Michigan sin spørreundersøkelse som viste et byks i folks inflasjonsforventninger.

– Powell sa under pressekonferansen at de aldri hadde fått denne typen data så tett opp mot beslutningen, sier Johansen.