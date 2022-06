– Må de kjøre økonomien inn i en resesjon, så gjør de det

Markedet priser inn en trippel renteheving i forkant av Federal Reserves rentebeslutning onsdag. Risikoen for resesjon i USA neste år har økt, sier Handelsbankens sjeføkonom.

RENTEHOPP: USAs sentralbanksjef Jerome Powell på pressekonferansen etter at Federal Reserve hevet renten med 0,5 prosentpoeng i mai.

– Vi har et såpass spesielt bakteppe at Fed må ta kraftige grep. Sånn er det når du er bakpå, sier Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, til E24.

Onsdag kveld får vi svaret på hvor mye styringsrenten i USA settes opp i denne omgang, når sentralbanken Federal Reserve offentliggjør rentebeslutningen sin.

I mai kom Fed kom med det største rentehoppet på 22 år, da styringsrenten ble hevet med 0,5 prosentpoeng til 0,75 prosent. Fed-sjef Jerome Powell sa den gang at inflasjonen var altfor høy. Prisveksten har ikke roet seg på de seks ukene som har gått.

– Risikoen for at det blir en resesjon har økt, sier Hov.

Økonomer venter resesjon neste år

Sentralbanksjef Powell har gjennom våren snakket om at målet med Feds politikk er å få til en såkalt «myk landing». Altså at rentehevingene får den skyhøye prisveksten ned, samtidig som man klarer legger til rette for økonomisk vekst og et sterkt arbeidsmarked.

Ekspertene ser ikke ut til å ha tro på at han klarer det.

USAs økonomi kommer til å gå inn i en resesjon i løpet av neste år, tror nesten 70 prosent av økonomene i en undersøkelse fra Financial Times. De fordeler seg ganske likt mellom å tro at resesjonen begynner i første halvår og andre halvår i 2023, med litt flere på nedgangstiden starter tidligere.

Resesjon innebærer tydelig med tilbakegang for en økonomi over noe tid. Den tekniske definisjonen er to kvartaler på rad med økonomisk nedgang.

– Det Fed først og fremst er bekymret for er inflasjon. Hvis de må kjøre økonomien inn i en resesjon, så gjør de det, sier Hov.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken.

Hele poenget nå er nettopp å bremse veksten og etterspørselen for å få kontroll på den galopperende prisveksten, påpeker sjeføkonomen. Da kan sentralbanken være villige til å utløse en resesjon, om det er det som skal til, ifølge Hov.

Skal man tror uttalelsene fra Fed-topp Christopher Waller i forkant av dette rentemøtet, har likevel ikke sentralbanken gitt opp håpet om å unngå økonomisk tilbakegang, påpeker Hov.

– Selvfølgelig avhenger veien økonomien tar av mange faktorer, inkludert hvordan Ukraina-krigen og covid-19 utvikler seg. Fra denne diskusjonen, sitter jeg igjen som optimistisk til at det sterke arbeidsmarkedet kan håndtere høyere renter uten en signifikant økning i arbeidsledigheten, sa Waller helt i slutten av mai, ifølge CNBC.

Inflasjonen roet seg ikke

USAs sentralbank har i år vært klare på at den viktigste oppgaven deres er å få ned inflasjonen. Prisveksten i USA har ligget på de høyeste nivåene siden begynnelsen av 1980-tallet de siste månedene.

I mai kom inflasjonen inn på overraskende høye 8,6 prosent. Det var høyere enn prisveksten på 8,3 prosent i april og på 8,5 prosent i mars.

Drivstoff og mat er blant tingene som har blitt dyrere for vanlige amerikanere, blant annet i kjølvannet av coronapandemien og krigen i Ukraina. Aksjemarkedene har også vært turbulente som følge av bekymringen for inflasjonen og høyere renter fremover.

Federal Reserve har som mange andre sentralbanker et mål om å holde inflasjonen stabilt rundt to prosent.

– Fed er helt klart bakpå, og må ta grep for å opprettholde troverdigheten. De var for sent ute med å sette opp rente i første omgang, og har grovt undervurdert inflasjonspresset, sier Hov.

Hva sentralbanken og medlemmene i komiteen som setter renten tenker om renteutviklingen fremover er dermed vel så interessant som selve rentebeslutning, og noe markedet vil følge tett med på, påpeker Hov.

Markedet venter trippel renteheving

Inntil nylig var den brede forventningen at sentralbanken kom til å ta enda en dobbel renteheving på dette rentemøte, altså en økning på 0,5 prosentpoeng.

Markedet forventninger til hva som kommer har derimot endret seg raskt i starten av denne uken. Nå priser markedet inn en trippel renteheving, altså en heving på 0,75 prosentpoeng, med nær hundre prosent sannsynlighet.

Prisingen tyder også på at markedet per nå tror mest på en trippel renteheving også ved neste møte.

Det meste vanlige har historisk vært å heve renten med 0,25 prosentpoeng av gangen, og derfor omtales en økning som er større enn dette som dobbel og trippel.

– Det har vært en betydelig reprising i markedet, etter forrige ukes inflasjonstall, sa sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til E24 tirsdag.

Flere økonomer har også pekt på en artikkel i Wall Street Journal om at Fed vurderer en trippel renteheving som kilde til markedsbevegelsene.

Handelsbankens sjeføkonom Hov mener også at det nå er klart mest sannsynlig med en trippel renteheving i dag, etter inflasjonstallene og det han kaller «lekkasjene» fra sentralbanken.

Selv etter dagens renteheving, vil styringsrenten i USA fortsatt være under det banken selv vurdere som et nøytralt rentenivå på snaue 2,5 prosent, understreker Hov. Teoretisk sett skal et slikt nivå være stabiliserende, men ikke nødvendigvis dempende.

– Renten må raskt opp i et nivå som er mer innstrammende. Styringsrenten er fortsatt veldig lav, og med den situasjonen vi har nå da må de ha en rente som er godt over det som er normalt, sier Hov.