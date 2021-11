1,7 milliarder barbert bort da Ice-aksjen kollapset

Svært kraftige utslag preget flere aksjer da Hovedindeksen falt markant torsdag.

Oljeprisens fall tilbake til 80 dollar fatet har bidratt til markant nedgang på Oslo Børs torsdag.

Hovedindeksen endte dagen ned 1,26 prosent til 1220 poeng.

Mobilselskapet Ice Group ble dagens desiderte taper.

Selskapet varslet på morgenkvisten at det vil hente 2,5 milliarder til å finansiere løsningen på tvisten med fondet Goldentree, og investering i 5G-utrullingen. Samtidig la de frem resultatet for tredje kvartal, som viste rekordhøy omsetning, men resultat før skatt endte likevel i minus.

Ice Group-aksjen ble mer enn halvert torsdag, da aksjen falt 62,55 prosent til kurs 5,00 kroner.

Dermed ble selskapets markedsverdi barbert med 1,69 milliarder kroner. Selskapet er nå verdsatt til like over én milliard.

Milliardtap for storeier

Børskrakket fører også til store tap for eierne i selskapet. AI Media Holdings eier rundt 62 prosent av aksjene i Ice Group, noe som gjør at storeierens papirverdier har falt med 1,05 milliarder kroner i løpet av dagen.

AI Media Holdings er et datterselskap av Access Industries, som eies av milliardæren Len Blavatnik. Blavatnik anslås å være verdens 31. rikeste person med en formue på 43,8 milliarder dollar, ifølge Bloombergs milliardærindeks.

Blavatniks selskap ikke har til hensikt å delta i den varslede kapitalinnhentingen.

Rasmussengruppen, som eier rundt 10 prosent av Ice, har et papirtap på rundt 169 millioner kroner i løpet av formiddagen. Mobilselskapet er nå i samtaler for å avklare om familiekonsernet vil konvertere gjeld til nye Ice-aksjer.

Rec Silicon hopper

Helt på motsatt side av skalaen er Rec Silicon dagens store vinner. Aksjen klatrer hele 24,26 prosent til 18,80 kroner.

Oppgangen kommer etter det ble kjent at Aker Horizons selger Rec Silicon-aksjer for 438 millioner kroner til det koreanske solselskapet Hanwha Solutions. Samtidig ble det kjent at Hanwha også kjøper aksjer for 964 millioner kroner gjennom en rettet emisjon.

Transaksjonene skjer til en kurs på 20 kroner, hvilket er 32,4 prosent over sluttkurs onsdag.

Equinor-fall etter oljeprisfall

Equinor-aksjen falt 4,16 prosent etter at oljeprisen har falt markant etter Børsen stengte i onsdag.

Onsdag kveld falt oljeprisen under 80 dollar for første gang siden 7. oktober. Torsdag ettermiddag har prisen på et fat Nordsjøolje krøpet så vidt over 80 dollar.

Før børsåpning kom det resultater fra flere selskaper, blant annet børsvinneren MPC Container Ships. Selskapet meldte om kraftig resultatløft og jekker også opp resultatforventningen for året. Aksjen ble blant de mest omsatte, og falt 3,02 prosent.

For Nordic Nanovector økte underskuddet, i tredje kvartal. Selskapets aksje faller 7,81 prosent.