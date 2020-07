Han har tjent 230 millioner på å «slå børsen»

Kristian Falnes har tjent rundt 230 millioner kroner siden 2014 på å «slå børsen». I fjor leverte den tidligere Skagen-forvalteren et resultat før skatt på 46 millioner kroner.

Kristian Falnes hadde et godt år i fjor med 46 millioner kroner i resultat før skatt. Vis mer Alf Ove Hansen

Publisert: Publisert: 29. juli 2020 10:57

Dermed slo Stavanger-mannen sterkt tilbake etter at han i 2018 for aller første gang gikk på et tap - og endte med et resultat på minus 14,1 millioner kroner. Men i fjor var Kristian Falnes altså back on track igjen med et resultat på 46 millioner kroner.

I det ferske årsregnskapet kommer det også fram at selskapet til Falnes har en egenkapital på 434,5 millioner kroner mot 395 millioner kroner i 2018.

Falnes har valgt å ta ut 4,5 millioner kroner i utbytte.

Var med på Skagen-suksessen

«Selskapets handelsportefølje hadde følgende fordeling ved årets utgang (2018 i parentes): Aksjer 54% (43%), aksjefond 6% (8%), selskapsobligasjoner 14% (19%), høyrentefond/bankinnskudd 26% (30%). Selskapets finansielle anleggsmidler består av andeler i eiendommer og skip, private equity samt unoterte selskaper i tidlig fase.», står det i årsberetningen.

Kristian Falnes jobbet i mange år som forvalter i Skagenfondene før han ga seg høsten 2014. Falnes ble karakterisert som en stjerneforvalter og var med å bygge opp Skagen til Norges nest største fondsforvalter og ledet blant annet Skagen Global - et av selskapets mest vellykkede fond på den tiden.

Etter han forlot Skagen har han konsentrert seg om private investeringer - med stor suksess.

Ga 100.000 til fotballklubb

Kristian Falnes har aksjer i en rekke selskaper - blant annet det norske quiz-selskapet Kahoot hvor han har aksjer som er verdsatt til drøyt 2,5 millioner kroner ved årsskiftet. Det er imidlertid i det private investeringsselskapet Nrp 2018 AS at Falnes har aksjer med mest verdi - en post som er verdsatt til 9,2 millioner kroner.

PS! Tidligere i år ga Kristian Falnes 100.000 kroner til Hinna Fotball. - Hele familien setter stor pris på arbeidet som Hinna FK gjør for barn og ungdom i bydelen. Derfor ønsker vi å bidra med litt hjelp til klubben i en utfordrende tid, sa Falnes til Aftenbladet i april - midt under koronakrisen.