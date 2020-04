Oslo Børs stiger fra start

Oslo Børs starter uken med oppgang, til tross for et markant fall for oljeprisen.

Vis mer Gorm Kallestad / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 27. april 2020 09:14 , Publisert: 27. april 2020 07:48

Saken oppdateres.

Oslo Børs klatrer fra start mandag morgen, med Hovedindeksen opp 0,64 prosent kort tid etter åpningstid.

Her er Equinor mest omsatt, opp 0,23 prosent i tidlig handel, foran DNB og Frontline som stiger henholdsvis 1,14 og 3,25 prosent.

På den andre siden er Norwegian-aksjen ned 7,07 prosent, etter at selskapet la frem detaljer om redningsplanen før åpningstid.

Ellers faller Kværner-aksjen 3,67 prosent i tidlig handel. Samme morgen har selskapet publisert et varslet resultatfall i første kvartal, og meldte samtidig at 225 ansatte er permittert og at tusenvis av innleide arbeidere er sendt hjem.

Samtidig er oljeprisen på vei kraftig nedover. I skrivende stund handles ett fat med nordsjøolje (Brent) for 20,12 dollar fatet i spotmarkedet, ned 8,46 prosent for dagen. Prisen på amerikansk lettolje (WTI) er samtidig ned 15,89 prosent til 14,58 dollar fatet.

Oppgang i Asia

Utviklingen på Oslo Børs kommer etter en positiv børsmorgen i Asia. Her ledet den japanske børsen an, etter at landets sentralbank besluttet å fjerne taket for oppkjøp av statsobligasjoner, og økte kapasiteten til å kjøpe selskapsobligasjoner.

Pilene pekte også oppover på Wall Street før helgen, der de tre toneangivende i snitt endte opp 1,4 prosent.

– Flere amerikanske stater forbereder seg nå på gradvis gjenåpning av sine respektive økonomier, noe som har skapt økt optimisme blant investorene, skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en kommentar.

– Positive impulser fra Asia i natt kan tenkes å hjelpe de europeiske børsene i dag, inkludert Oslo Børs. Investorene i regionen håper, i likhet med de amerikanske, at det verste er bak oss hva gjelder spredningen av Covid-19 viruset, legger Berntsen til.