Leverer 300.000 kransekaker – investerer millionbeløp på Børsen

Nordmenn strømmer til Oslo Børs under corona. Baker Arild Christoffersen (49) satser syv millioner på bildelsprodusenten Kongsberg Automotive.

BØRSENS BAKER: Arild Vigen Christoffersen begynte med aksjer under corona. Han er gründer, daglig leder og eier av selskapet Kransekakebakeren AS, som leverer kransekaker til dagligvaregiganter. Vis mer byoutline Privat.

Publisert: Oppdatert: 19. september 2020 14:01 , Publisert: 19. september 2020 13:50

Antallet småaksjonærer på Børsen har skutt i været etter at coronapandemien og påfølgende smitteverntiltak senket kursene i globale aksjemarkeder.

Nettmegleren Nordnet, som spesialiserer seg på småsparere og mindre privatinvestorer, rapporterer om rundt 40 kundevekst i Norge hittil i år. Opp mot 160.000 personer er nå aktive kunder av Nordnet Norge.

Blant dem som kastet seg inn i aksjemarkedet er Arild Christoffersen (49). Han er gründer, daglig leder og eier av selskapet Kransekakebakeren AS, som leverer kransekaker til dagligvarekjedene Coop, Europris, Meny og Rema 1000.

Arild Christoffersen 49 år gammel fra Askim i Østfold.

Gründer av Kransekakebakeren AS, som har 19 ansatte og en omsetning på over 50 millioner.

Startet med aksjer i forbindelse med coronakrisen og har en beholdning på over 7 millioner i Kongsberg Automotive.

Kjøpte i sommer en Sørenga-leilighet for 29,3 millioner kroner av John Carew. Vis mer vg-expand-down

Handler med kona

Christoffersen bruker penger han har tjent gjennom arbeidskarrieren til å handle aksjer. Han handler sammen med sin kone, Carrie Christoffersen (49), som bistår med mye research.

– Vi har gått inn med noen millioner og plasser en del langsiktig, noe kortsiktig og noe «day trading», sier han.

Christoffersen sier aksjer er en oppriktig interesse, i tillegg til investering.

– Samtidig vet jeg av egen erfaring at man skal ha mye «passion» og arbeide meget hardt for å bygge en bedrift. Jeg synes det er gøy med bedrifter som lykkes og det er viktig for samfunnet at vi har gode bedrifter i Norge.

Han og kona prater aksjer og selskaper etter middag og på kvelden.

– Da diskuterer vi hva som har skjedd i løpet av dagen og hva vi tror om de forskjellige selskapene og markedene. Dette er noe vi synes er gøy å gjøre sammen.

Ikke alle eggene i én kurv

Christoffersen forteller om en portefølje av 14 selskaper på Børsen, der bildelprodusenten Kongsberg Automotive er den største investeringen.

Andre aksjer i porteføljen er gjødselkjempen Yara, oljeselskapet DNO og John Fredriksens tankgigant Frontline.

Han sier han også har vært en del inn og ut av laks, at lakseprisen er lav og at det sies den skal styrke seg til neste år.

– Jeg prøver å ha en portefølje med flere ulike typer aksjer.

– Du vil ikke legge alle eggene i én kurv?

– Nei. Jeg har prøvd å lage en blanding av utbytteaksjer, tradingaksjer og langsiktige aksjer, som for så vidt har fungert bra.

Kjøpte Carews leilighet

Selskapet hans leverer i dag mer enn 300.000 kransekaker i året. I tillegg kommer 5,4 millioner kransekakeringer, 600.000 kransekakestenger og 160.000 kilo mandler, ifølge selskapets nettsider.

Statsminister Erna Solberg lot seg imponere da hun var på bedriftsbesøk for tre år siden.

«Arild begynte å bake kransekake som 16-åring på kjøkkenbenken hjemme. I dag, 30 år senere har han 19 årsverk i bedriften sin og har planer om å ansette flere. Det er imponerende», skrev Solberg på sin Facebook-profil.

Det er ikke bare på Børsen bakeren har sett kjøpsmuligheter. Christoffersen slo til i sommer, da tidligere fotballspiller John Carew solgte en toppleilighet på Sørenga. Han bladde opp 29,3 millioner kroner for den 132 kvadratmeter store leiligheten.

– Den er råflott, sier Christoffersen.

John Carew solgte en 132 kvadratmeter stor toppleilighet på Sørenga Sjøbad i Oslo til Arild Christoffersen. Vis mer byoutline Studio Oslo/Hans Houeland

Les også John Carew kjøpte Sørenga-perle for 20 mill. – solgte for 29,3 mill.

Småaksjonær-favoritt

Aksjonærregisteret viser at Christoffersen eide drøyt 53,85 millioner aksjer i Kongsberg Automotive per onsdag i forrige uke, noe som tilsvarer 0,51 prosent av selskapet.

Han hadde aksjer i Kongsberg Automotive til en verdi av 7,6 millioner kroner, ifølge E24s beregninger.

Nordnet har over 10.000 kunder med aksjer i Kongsberg Automotive, omtrent like mange som i aluminiumskjempen Norsk Hydro.

Kun et par av toppaksjene med aller høyest markedsverdi, samt børsyndlinger som hydrogen-håpet Nel og flyselskapet Norwegian, har høyere tall.

Rundt 13.000 av kundene har aksjer i Nel, mens over 25.000 Nordnet-kunder satser på Børsens desidert største favoritt blant småaksjonærene, flyselskapet Norwegian.

Volatil aksje

Christoffersen dukket opp på listen over de 50 største aksjonærene til Kongsberg Automotive i begynnelsen av mai, og han fikk med seg kursoppgangen i aksjen.

Han ønsker ikke å fortelle hvor mye han har tjent på investeringene sine. Han gikk inn i Kongsberg Automotive på et «gunstig tidspunkt».

– I ettertid har jeg «uten tvil» kommet godt ut av dette, og aksjen har gjort at verdien på beholdningene mine har økt totalt sett, sier Christoffersen.

Kursen har svingt voldsomt, og aksjen var i perioder blant Børsens mest omsatte i vår.

Grafen under viser hvordan aksjekursen til Kongsberg Automotive har utviklet seg på Oslo Børs de siste seks månedene.

Kongsberg Automotive Oslo Børs-notert selskap med inntekter på 1,16 milliarder euro (2019) og mer enn 25 fabrikker i 19 land på alle kontinenter.

Leverer deler til den globale bilindustrien og har mer enn 10.500 ansatte.

Produktporteføljen inkluderer systemer for setekomfort og sjåførkontroll. Vis mer vg-expand-down

Oppringt av sjefen

Kongsberg Automotive er svært hardt rammet av coronakrisen, blant annet som følge av at internasjonale bilprodusenter midlertidig stanset produksjonen.

Tidligere denne måneden meldte Kongsberg Automotive at toppsjefen Henning E. Jensen (60) går av med umiddelbar virkning etter drøyt fire år på toppen av selskapet.

I mai ble det kjent at selskapet skulle gjennomføre en kriseemisjon som ble omtalt som «Norgesrekord i utvanning».

Selskapet hentet inn én milliard kroner ved å utstede nye aksjer til en kurs på 10 øre, som tilsvarte en rabatt på over 90 prosent.

Christoffersen forteller at han ble irritert da meldingen om pengeinnhentingen kom. Han synes meldingen var utydelig og hadde ikke kompetansen til å forstå hva emisjonen betød.

Men det endret seg etter han kontaktet selskapet og snakket med advokaten deres, Jon Munthe.

– Deretter ble jeg oppringt av daværende konsernsjef Henning E. Jensen selv, på en sen fredag kveld i mai, samme uke som emisjonen ble kjent. Jeg ble overrasket, og fikk gode svar, sier Christoffersen.

Henning Jensen gikk av som toppsjef i Kongsberg Automotive med umiddelbar virkning tidligere denne måneden. Vis mer byoutline Kongsberg Automotive

Kunne gitt mer info

Christoffersen etterlyser mer informasjon som forklarer skiftet av leder.

– Kongsberg Automotive har jobbet litt under radaren, og det har generelt vært lite input til markedet. Selskapet har valgt å ikke gå ut i mediene med andre ting enn kvartalstall og emisjoner.

– Det handler ikke bare om aksjonærene. Selskapet melder for en stor industri med mange arbeidsplasser.

Selskapet har unnlatt å si årsaken til at Jensen går av, og E24 har foreløpig ikke fått kontakt med Jensen. Styreleder Firas Abi-Nassif skriver i en e-post at selskapet ikke har noen kommentarer.

Les også Kongsberg Automotive-sjefen går på dagen

Godt med «friskt blod»

Norbert Loers og Robert Pigg tar foreløpig over stillingen, med delt ansvar mellom de to, frem til styret har ansatt ny sjef.

Loers er i dag finansdirektør i selskapet, en stilling han har hatt siden 2017, mens Pigg frem til nå har hatt en direktørstilling i et av forretningsområdene i selskapet.

Christoffersen mener dette er et godt tidspunkt for å gjennomføre lederbyttet og at det kan være godt med «friskt blod».

– Det blåser ofte på toppene, og styrets forventninger er nok høyere enn det som har vært vist av resultater til nå. Selskapet har vært gjennom en vanskelig prosess gjennom corona.

Les også Kriseemisjon i Kongsberg Automotive: «Snakker vi norgesrekord i utvanning?»

Han mener det er riktig å utvide horisonten etter den turbulente situasjonen selskapet har vært gjennom.

– Jeg tror Jenssen har vært en kjempedyktig leder for Kongsberg Automotive, men når rammebetingelsene endrer seg så drastisk, kan det har ført til uenighet om veivalgene.

– Ekstremt turbulent

Emisjonen tiltrakk seg flere kjente investornavn som Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly, men disse begynte raskt å selge sine aksjer. Det reagerer Christoffersen på.

– Disse som spekulerer, og har kapital til å spekulere, som Spetalen og Fredly, får kjøpe billige aksjer uten å betale inngangsbillett, sier Christoffersen.

Christoffersen forteller at han hadde for liten andel av aksjene i selskapet til å bli med på den rettede emisjonen. Kongsberg Automotive gjennomførte imidlertid en etterfølgende reparasjonsemisjon til de investorene som ikke fikk bli med på den rettede emisjonen.

– Jeg tror Kongsberg Automotive har livets rett. Selskapet har vært gjennom, og er ennå i, en ekstremt turbulent situasjon. Men ting peker oppover. Andrekvartalsrapporten viste en kraftig bedring i Kina, sier Christoffersen.