Orkla med Amazon-offensiv: Selger tran i Tyskland og tannbørster i USA

Norges største matleverandør tror 5–10 av deres merkevarer har globalt potensial, og har rullet Amazon-salg i både Tyskland, India, USA og i Storbritannia. Salgshiten så langt er tran.

Orkla selger foreløpig rundt 200 tranbokser i uken på Amazon i Tyskland. På sikt tror Orkla-sjefen at Amazon kan gi matgiganten gode inntekter fra andre kanaler enn tradisjonell dagligvare. Vis mer Håkon Mosvold Larsen/Skjermdump Amazon

Publisert: Publisert: 28. juni 2020 14:33

Selv om de aller fleste Orkla-varene hovedsakelig blir å finne i dagligvarebutikkene i all overskuelig fremtid, har selskapet det siste året beveget seg ut av Norden og inn i nye markeder.

Amazon har gjort at Orkla kan teste ut salg av ulike merkevarer uten å måtte kjempe seg inn i dyre butikkhyller.

– Det er utrolig spennende læring, som i tillegg genererer omsetning, sier Jaan Ivar Semlitsch, toppsjef i Orkla til E24.

– Vi har noen veldig sterke merkevarer vi kan ta globalt, men det er bare snakk om 5–10 merker som har dette potensialet, sier Semlitsch.

Tran i Tyskland

Orkla har hatt produktene sine på nett en stund allerede, hvor både kosttilskudd gjennom Gymgrossisten og klær gjennom Pierre Roberts selges i egne nettbutikker.

Men i Norge vil ikke Orkla utfordre dagligvarebransjen med salg av de varene de til vanlig selger i butikk. Det er derimot ikke et problem i utlandet, og det selges derfor:

Møllers tran på Amazon i Tyskland

Jordan tannbørster har blitt lansert på Amazon i USA

Krydder omsettes på Amazon i India

Malingspensler selges på Amazon i Storbritannia

Semlitsch sier Orkla har millionomsetning i de ulike markedene, men at det fortsatt er beskjedne nivåer, da man ikke driver med markedsføring.

– I Tyskland har vi i overkant av 200 ordrer per uke av Møllers tran som vi mener er en god begynnelse, sier han.

– Orkla trenger vekstkanaler

Nettsatsingen fra Orkla er fremdeles så liten at det ikke er noen «story for oss», sier analytiker Markus Borge Heiberg som følger Orkla for meglerhuset Kepler Chevraux.

– Samtidig kommuniserer Orkla at deres egne vekstambisjoner er høyere enn mulighetene som finnes i nordisk dagligvare, sier han og fortsetter:

– Netthandel er en av de kanalene hvor man ikke må forholde seg til den høye forhandlingsmakten kjedene har i dagligvarebransjen, forklarer Heiberg.

Han tror også at mange norske merkevarer, spesielt knyttet til fisk og bærekraft, kan gjøre det godt i utlandet.

– Møllers tran har potensialet, det samme har jo Jotun vist, sier Heiberg.

Analytikeren tror også det er smart at Orkla forstår Amazon og måten netthandelsgiganten operer på.

Tror Amazon er i Norden i løpet av 2021

Ved utgangen av 2019 hadde Orkla 18.348 ansatte. Fire av disse jobber med Amazon-satsingen, så det er ingen stor avdeling i konsernet.

– Til forandring fra den tradisjonelle bransjen ønsker Amazon minst mulig menneskelig kontakt, så det er jo en ny måte å jobbe på, men også en veldig kostnadsslett arbeidsmetode, sier Semlitsch og fortsetter:

– Og når Amazon kommer til Norge, så har vi flere produkter som gjør seg godt på nett. For Orkla er kundemangfold viktig, og nettaktører er en del av det. Det ville overraske meg om ikke Amazon er å finne i Norden i løpet av 2021.

– Så dere tror det finnes store muligheter her på sikt?

– Definitivt. Hvis du ser til USA har Amazon halvparten av all netthandel. For en sterk merkevareleverandør som Orkla, ser vi også dette som en mulig til å vise frem deler av sortimentet som ikke blir like godt vist i andre salgskanaler.