Oatly i hardt vær etter anklager om «grønnvasking»

Den svenske produsenten av havremelk faller på børs etter sterk kritikk mot selskapet. Deres fremste kritiker kan tjene på at Oatly-aksjen faller.

Aktivistinvestoren Spruce Point Capital Management anklager Oatly for å jukse med regnskapet og for å drive med «grønnvasking». «Grønnvasking» betyr her å smykke seg med et rykte for bærekraft som ikke er fortjent.

Oatly skal ha overdrevet selskapets omsetning og marginer i flere presentasjoner til investorer, samtidig som de villeder investorer om selskapets bærekraftige standarder, sier Spruce Point ifølge CNBC.

Oatly er basert i Malmø i Sverige og selger blant annet havremelk. Selskapet ble nylig børsnotert i New York og er verdsatt til 12 milliarder dollar.

Satser på Oatly-fall

Spruce Point mener nå at Oatly villedet investorer ved å utelate eller manipulere viktige fakta i prospektet før selskapets børsnotering, samt i en investorpresentasjon i juni.

Videre hevder aktivistinvestoren at Oatly aldri vil oppnå lønnsomhet. Samtidig oppfordrer Spruce Point styret i Oatly til å hente inn en uavhengig revisor og sette i gang en etterforskning.

Oatly hadde onsdag ingen kommentar til anklagene.

Samtidig som Spruce Point kommer med anklagene har de også «shortet» aksjene til Oatly. Det betyr at de vil tjene på om aksjene faller i verdi. Det er verdt å påpeke at Spruce Point derfor har en sterk egeninteresse i at dårlige nyheter om Oatly blir publisert.

Aksjene til Oatly faller onsdag over fem prosent på børs.

Misnøye med Oatly-søksmål

Havremelksprodusenten Oatly har også nylig fått kritikk for en litt for stor iver etter å saksøke konkurrenter.

Selskapet gikk nylig til søksmål mot familieeide Glebe Farm Foods i Storbritannia på grunn av at dette engelske selskapet skal ha brukt et varemerke kalt «PureOaty». Det engelske ordet «oat» betyr havre på norsk.

Nettstedet Vegconomist kaller søksmålet for «David mot Goliat», og påpeker at det er like før Oatly har tenkt til etablere seg i Storbritannia med en av deres største fabrikker så langt.

Et annet nettsted, Green Queen, melder om at Oatly får hard medfart på sosiale medier etter nyheten om søksmålet. Folk skal ha kalt selskapet for en bølle som dytter mindre selskap rundt nå som de har blitt børsnotert og blitt fylt opp med penger, ifølge nettstedet.