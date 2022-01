Verste tek-uke på Wall Street siden 2020

Netflix-aksjen raste etter at selskapet øyner svakere abonnementsvekst fremover, som bidro til å dra teknologiindeksen Nasdaq bratt nedover.

NERØVSE INVESTORER: Wall Street har vært preget av børsuro i 2022. Vis mer

De toneangivende indeksene på New York-børsen svingte betydelig i løpet av fredagens handel, men alle endte til slutt godt i minus.

Størst er fallet for den teknologitunge Nasdaq-indeksen, som avslutter ned 2,72 prosent. Samleindeksen S&P 500 falt 1,89 prosent, mens industritunge Dow Jones falt 1,30 prosent.

Med fredagens fall legger Nasdaq-indeksen, som nå er ned 13 prosent siden årsskiftet, bak seg sin verste handelsuke siden oktober 2020, ifølge CNBC.

Finansnettstedet skriver at tek-indeksens start på dette året er den verste siden 2008, målt i utviklingen i de 14 første dagene med handel hvert år.

– Kan få markedene til å snu

Nasdaq-indeksen tynges betydelig ned av Netflix-aksjen, som stupte 21,79 prosent etter torsdagens resultatslipp for fjerde kvartal, som viste noe svakere abonnementsvekst enn estimert.

Strømmekjempen forventer også en brems i veksten av nye betalende brukere i årets første kvartal.

Netthandelsgiganten Amazon falt underkant av seks prosent, som kobles til den brede tek-uroen og den svake starten på tek-resultatsesongen.

Sjefstrateg i Nordea Markets, Erik Bruce, mener den amerikanske sentralbankens rentemøte neste uke og resultatsesongens videre utvikling blir viktig.

– Jeg har fortsatt tro på at en god resultatsesong kan få markedene til å snu de neste ukene, sier han.

Netflix var det første blant de store tek-selskapene i resultatilden for fjorårets tre siste måneder.

Apple og Tesla presenterer sine rapporter neste uke. Amazon legger frem tallene for fjerde kvartal 3. februar.

Rentefrykt

Flere ganger i 2022 har frykten for økte renter tynget tek-indeksen Nasdaq, med store negative dagsutslag.

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid har steget betydelig, og vært oppe i 1,9 prosent på sitt høyeste. Fredag er den på rundt 1,7 prosent.

De amerikanske statsrentene drar gjerne med seg rentene i obligasjonsmarkedet. Siden mange bedrifter belager seg på finansiering via dette markedet, kan det bety at lånekostnadene øker, noe som igjen kan gi lavere inntjening.

For vekstaksjer, altså selskaper som er høyt priset sett opp mot inntjeningen slik som mange tek-selskaper, i tro på at de vil vokse raskt, gjør dette at løftene om overskudd i fremtiden blir mindre verdt.