Tokyo-børsen faller over to prosent

Det er til dels markant nedgang på børsene ved starten av uken.

FALL: Nikkei-indeksen i Tokyo er i minus på morgenkvisten.

Slik går det i regionen Asia-Stillehavet:

Nikkei 225 i Tokyo ned 2,2 prosent

Hang Seng i Hongkong stengt

Kospi i Seoul ned 0,8 prosent

Shanghai Composite flat

FTSE Straits Times flat

ASX 200 i Sydney er ned 1,26 prosent

Ned i USA

Pilene peker nedover i den amerikanske førhandelen. S&P-futures faller 1 prosent.

– De kortsiktige utsiktene for aksjer er fortsatt kaotiske, og det kan være mer nedside ettersom markedene bekymrer seg for en betydelig økonomisk nedgang eller hard landing og aggressive renteøkninger, skriver Diana Mousina, seniorøkonom i AMP Investments, i et notat ifølge Bloomberg.

Utviklingen kommer samtidig som investorene følger nøye med på den høye inflasjonen spesielt i USA, utsikter til rentehevinger, kinesisk håndtering av Covid-19-tilfeller og krigen i Ukraina.

Russland skal mandag markere seiersdagen: Hvert år markerer Russland seieren over Nazi-Tyskland i annen verdenskrig med en stor militærparade på Den røde plass i Moskva 9. mai. Ifølge Bloomberg skal president Vladimir Putin holde en tale der han kan indikere neste steg i invasjonen av Ukraina.

Turbulent på Wall Street

Aksjemarkedene i USA var preget av kraftige svingninger i forrige uke. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt 1,4 prosent fredag, mens de to andre toneangivende aksjeindeksene på Wall Street - S&P 500 og Dow Jones - hadde en mer dempet nedgang.

Det ble skapt 428.000 nye jobber i USA i april, ifølge tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. På forhånd hadde økonomene ventet en svakere jobbvekst med 380.000 ny jobber. Jobbtallene følges nøye av markedet, og ansees som viktig fordi det er et av målene på aktiviteten i USAs økonomi.

På onsdag hevet USAs sentralbank styringsrenten med 0,5 prosentpoeng for første gang på 22 år, til 0,75 prosent. Det kraftige rentegrepet var ventet, men børsene steg etter at sentralbanksjef Jerome Powell langt på vei avviste muligheten for en fremtidig trippel renteheving på 0,75 prosent.

Den brede S&P 500-indeksen hadde onsdag sin beste dag siden mai 2020, med en oppgang på 2,99 prosent.

Deretter snudde markedet til dyp pessimisme torsdag. Teknologiindeksen Nasdaq endte dagen ned hele 4,99 prosent, det verste tekfallet siden 2020.

Har fått seg en trøkk

De amerikanske markedene har fått juling så langt i år. Den brede S&P 500-indeksen er ned 13,5 prosent, og den teknologitunge Nasdaq-indeksen er ned over 22 prosent.

April ble den verste måneden for Nasdaq siden finanskrisen, og nedturen fortsatte sist uke.

Ikke siden 1932 har S&P 500-indeksen hatt en verre start på året, og alles øyne vil fortsatt være rettet mot særlig det amerikanske aksjemarkedet.

