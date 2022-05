Går mot nytt fall på Wall Street

14.600 milliarder kroner forduftet i onsdagens blytunge fall. Men foreløpig ligger det ikke an til noen rekyl på de amerikanske børsene.

Rundt 30 minutter før børsåpning ligger de tre toneangivende indeksene an til å åpne ned rundt én prosent.

De siste dagene har blitt preget av nye fall for teknologiaksjene, samt tøffe tak for retail-aksjene som har falt tungt, deriblant gigantene Walmart og Target.

Dagens handelskjede, som leverer skuffende tall, er Kohls, som faller mer enn fem prosent i førhandelen.

14.600 milliarder forduftet

Det svært tunge fallet på Wall Street onsdag kveld, var Nasdaqs nest verste i år, mens S&P 500 måtte helt tilbake til juni 2020 for å finne en verre dag.

Totalt forduftet 1.500 milliarder dollar, tilsvarende svimlende 14.600 milliarder kroner, i løpet av handelsdagen, ifølge Bloomberg.

Til sammenligning er hele Oljefondet verdt 11.775 milliarder kroner torsdag ettermiddag, ifølge forvalterens egne nettsider.

Mener inflasjon og rentehopp begynner å gi utslag

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea fortalte E24 onsdag at fallet var litt annerledes enn teknologifallene som har preget Wall Street de siste ukene. Han siktet da til at varehuskjempen Target raste 25 prosent, noe som er «svært mye» da det «normalt er et stabilt selskap».

– Retailselskapene har klart seg bra gjennom pandemien og har levert bedre resultater enn estimatene. Og selv om omsetningen fortsetter å vokse for disse selskapene gjør kostnadene det samme, og resultatene har kommet betydelig ned, sa Næss før han fortsatte;

– Dette tyder på at innstrammingene fra sentralbanken og inflasjonen begynner å gi utslag.