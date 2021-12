Blandet stemning på Asia-børsene: Evergrande faller kraftig etter nytt lånetrøbbel

Den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande faller over åtte prosent torsdag, etter nye meldinger om ubetalt gjeld.

Publisert:

Det kriserammede kinesiske eiendomsselskapet Evergrande stuper 8,5 prosent torsdag, etter nye meldinger om ubetalt gjeld til to utenlandske långivere.

Selskapet har en gjeld på nærmere 300 milliarder dollar, og har den siste tiden måttet utsette flere gjeldsinnbetalinger.

Tidligere denne uka steg aksjen på at selskapet annonserte at det ville være i stand til å ferdigstille titusenvis av boliger denne måneden, og også betale ned noe av gjelden.

Før børsåpning torsdag meldte så Bloomberg at fristen er passert for to gjeldsbetalinger, uten tegn til betaling.

Gjeldskrisen i Evergrande, som er en av Kinas største eiendomsutviklere, har rystet markedet gjennom høsten og skapt frykt for at hele den kinesiske økonomien skal destabiliseres.

De toneangivende børsindeksene i Asia viser en blandet utvikling torsdag:

Slik så det ut omtrent klokken 6.30 norsk tid:

Nikkei 225 i Tokyo ned 0,22 prosent

Hang Seng i Hongkong ned 0,17 prosent

Kospi i Seoul ned 0,41 prosent

Shanghai Composite opp 0,6 prosent

FTSE Straits Times i Singapore ned 0,22 prosent

ASX 200 i Sydney opp 0,05 prosent

Omstridt selskap stiger i debuten

Kinesiske Sensetime Group stiger nær 11 prosent på det som er aksjens første handelsdag på Hong Kong-børsen torsdag.

Teknologiselskapet, som har spesialisert seg på kunstig intelligens, valgte tidligere i desember å utsette børsnoteringen og en emisjon på 6,9 milliarder kroner etter å ha blitt svartelistet av amerikanske myndigheter.

Sensetime anklages for å ha utviklet programmer for ansiktsgjenkjenning som kan identifisere en persons etnisitet, og skal særlig være rettet mot den forfulgte uigur-minoriteten. Selskapet har beskrevet anklagene som grunnløse.

Kina har i mange år avvist anklager fra FN og menneskerettsgrupper om at det utøver folkemord mot uigurer og andre muslimske minoriteter i Xinjiang-regionen, som ligger vest i landet